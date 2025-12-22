Pink Floyd: To «Wish you were here» επέστρεψε στην κορυφή των charts – Κατέρριψε το ρεκόρ των Beatles

Ο Ντέιβιντ Γκίλμορ γιορτάζει την κατάκτηση της θέσης Νο. 1 στο chart των άλμπουμ των Χριστουγέννων στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους Pink Floyd με το «Wish You Were Here».

Το κλασικό άλμπουμ επανεκδόθηκε σε νέες ψηφιακές και φυσικές εκδόσεις για την 50η επέτειό του και στις 19 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε στην κορυφή του Official Albums Chart για τα Χριστούγεννα.

Όχι μόνο είναι το φετινό Νο. 1 την εβδομάδα των Χριστουγέννων, αλλά καταρρίπτει και ένα ρεκόρ που κατείχαν οι Beatles.

Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των charts στην αρχική του κυκλοφορία το 1975 και η επιτυχία του σημαίνει ότι οι Pink Floyd είναι πλέον το συγκρότημα με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου άλμπουμ τους που έφτασαν στο Νο. 1, (2.620 εβδομάδων ή πάνω από 50 χρόνων).

Οι Beatles με το «Abbey Road» είχαν προηγουμένως το ρεκόρ κατακτώντας το No. 1 το 1969 και ξανά το 2019.

«Υψώνω το ποτήρι για την υπέροχη είδηση ότι το Wish You Were Here είναι το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου» έγραψε ο κιθαρίστας-τραγουδιστής των Pink Floyd Ντέιβιντ Γκίλμορ στον λογαριασμό του στο Instagram.

