Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX – The Cabaret Edition

Ένα ταξίδι στον κόσμο του cabaret, glamorous, θεατρικό, απόλυτα ανατρεπτικό, αισθησιακό με τον Τάκη Ζαχαράτο και την Έλενα Παπαρίζου θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στο NOX από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Το The Cabaret Edition είναι ο νέος κύκλος παραστάσεων του ΝΟΧ, ένα show διαφορετικό για μοναδικές βελούδινες βραδιές ο οποίος εγκαινιάζεται με την ολοκαίνουργια καλλιτεχνική παραγωγή “The Velvet Night”.

Δύο κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής σκηνής, ο ανατρεπτικός, εκρηκτικός, μοναδικός performer Τάκης Ζαχαράτος και η λαμπερή, εκρηκτική show woman και ερμηνεύτρια Έλενα Παπαρίζου, σε μια μοναδική και πολλά υποσχόμενη συνάντηση.

Ο Τάκης Ζαχαράτος, με τις θρυλικές μιμήσεις του, το καυστικό χιούμορ και την εξαιρετική θεατρική του ταυτότητα, χαρίζει στην παράσταση χαρά, γέλιο και αισιοδοξία, ενώ η Έλενα Παπαρίζου με ερμηνείες που καθηλώνουν και επιτυχίες ειδικά διαμορφωμένες για τη βελούδινη ατμόσφαιρα του cabaret, μεταμορφώνεται ως γνήσια diva της νύχτας, χαρίζοντας ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση και η σκηνοθεσία της παράστασης φέρει τη σφραγίδα του μοναδικού Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος δημιουργεί ένα θεατρικό κόσμο μαγείας όπου η μουσική, ο χορός και το cabaret σμίγουν απόλυτα.

Το “The Velvet Night” είναι ένα ανεπανάληπτο show που ανεβάζει τον πήχη της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα, με μια πολυδιάστατη παράσταση, γεμάτη λάμψη και εκπλήξεις. Μέσα σε ένα μαγικό σκηνικό, υψηλής αισθητικής, τραγουδούν, μεταμορφώνονται, χορεύουν και με το άπλετο ταλέντο τους αλλά και την ενέργειά τους, απογειώνοντας το θέαμα.

Με 25 χορευτές, 13 μουσικούς σε μουσική επιμέλεια των Γιάννη Δίσκο και Θανάση Χόνδρου, σ΄ ένα μαγικό σκηνικό με την υπογραφή του Γιάννη Μουρίκη, τα video art του Χρήστου Μαγγανά, σε κοστούμια του Γιώργου Σεγρεδάκη, χορογραφίες του Νίκου Κουκάκη και της Χριστίνας Καλιακάτσου, και φωτισμοί του Περικλή Μαθιέλη.

Συντελεστές:

Καλλιτεχνική διεύθυνση – σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Σενάριο – κείμενα: Τάκης Ζαχαράτος

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Δίσκος – Θανάσης Χόνδρος

Τραγουδιστές: Νίνα Μαζάνη, Αντώνης Βλάχος, Αλέξης Νίκολας, Ελένη Αλεξανδρή

Σκηνογραφία: Γιάννης Μουρίκης

