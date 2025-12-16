search
16.12.2025 18:05

Η «Μέδουσα» επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα

16.12.2025 18:05
medoussa 88- new

Η «Μέδουσα», το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας που άφησε εποχή στις νύχτες της πόλης, επιστρέφει με νέα πνοή, σύγχρονη ματιά και σεβασμό στον εμβληματικό αυτό χώρο.

Η «Μέδουσα» υπήρξε ένας καλλιτεχνικός χώρος στην Αθήνα που φιλοξένησε ανθρώπους που έζησαν στιγμές που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Ένα θρυλικό Μusic Hall όπου, άνθισε ένα από τα πιο λαμπερά κεφάλαια της αθηναϊκής νύχτας και πέρασαν καλλιτέχνες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Εκεί όπου γινόταν ένα ξέφρενο πανηγύρι χαράς, ευτυχίας και διονυσιακής έξαρσης από έναν λαό κουρασμένο και ταλαιπωρημένο μετά από μια παρατεταμένη λογοκρισία και απαγόρευση που είχε επιβάλει η επτάχρονη δικτατορία. Με όλη την Αθήνα να δίνει ραντεβού στο στέκι της οδού Μακρή για να θαυμάσουν έναν Γιώργο Μαρίνο, που έλαμπε σαν ήλιος ,με  τους θαυμαστές να  ικετεύουν για ένα του χαμόγελο.

Κι αυτό ακριβώς γιόρταζαν κάθε βράδυ με τρόπο αιρετικό σαν να ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής τους. Και γι’ αυτό όλες οι παραστάσεις τους θύμιζαν το ασεβές θάρρος των δραστών του παιχνιδιού της ρώσικης ρουλέτας.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι πως όλα τα συμμεριζόταν και το κοινό. Ένα κοινό συνένοχο στην ευτράπελη μεγαλοσύνη αυτής της «πίστας».

Αυτή η «Μέδουσα» ήταν  το μέρος όπου ο Διονύσης Παναγιωτάκης, αναβιωτής της, έζησε τις πρώτες του ουσιαστικές εμπειρίες με το θέαμα, τη σκηνή, τη λάμψη των μεγάλων ονομάτων , με κορυφαία στιγμή τις βραδιές του Γιώργου Μαρίνου, που παρακολουθούσε  με θαυμασμό.

Η «Μέδουσα» λοιπόν επιστρέφει για να αλλάξει τις χειμερινές μας νύχτες.

Ανοίγει ξανά τις πόρτες της, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2026

Σε μια νυχτερινή Αθήνα, που μπορεί να μην είναι πια η ίδια, αλλά που φιλοδοξούμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι παλιοί να τη θυμηθούν ενώ όσοι δεν την έζησαν να νιώσουν αυτή τη ζεστασιά και την αγκαλιά που είχε ο τρόπος που διασκέδαζε ο κόσμος τότε.

Το πρόγραμμα στο νέο στέκι της πόλης σκηνοθετεί ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος παρουσιάζει κάθε Παρασκευή και Σάββατο το Cabaret Show “Μέδουσες”.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    

Κείμενα – Στίχοι – Μουσική Επιμέλεια:
Μίνως Θεοχάρης

Βοηθός Σκηνοθέτη:
Εύη Νάκου

Σκηνογραφία:
Μανόλης Παντελιδάκης

Video Design/ Art:
Παντελής Μάκκας

Ενδυματολογία:
Γιώργος Σεγρεδάκης

Lighting Design:
Γιώργος Τέλλος

Χορογραφία:
Ναταλία Μιχάλη

Χορευτές:
Φαίδρα Νταϊόγλου
Ελευθερία Πατέλη
Ελένη-Χριστίνα Παπαδοπούλου
Leticia Eugenia Lage Scarsini
Αικατερίνη Καραγιαννίδη
Βιργινία Μορομάλου

Φωνητική Διδασκαλία:
Αποστόλης Ψυχράμης

Ενορχήστρωση / Κιθάρα:
Ευριπίδης Ζεμενίδης

Μπάσο:
Δημήτρης Μουταφής

Τύμπανα:
Σωτήρης Μαυρονάσιος

Κλαρινέτο / Σαξόφωνο:
Χρήστος Παπαδόπουλος

Πλήκτρα:
Θανάσης Μαντζάρης

Τεχνικός Play Out / Set Up Screens:
Νάνση Κουρουνού

Συμβουλή: «Τη Μέδουσα , μην την κοιτάξεις ποτέ κατάματα». 

1 / 3