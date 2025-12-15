Μανώλη Μητσιάς: Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Ο Μανώλης Μητσιάς ευτύχησε να ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση σχεδόν 100 τραγούδια με στίχους που ο Νίκος Γκάτσος έγραψε ειδικά για τη φωνή του.

Έτσι βρέθηκε να συχνάζει στα μυθικά στέκια του ποιητή, αλλά και του Μάνου Χατζιδάκι, όπου γνώρισε κι άλλους σπουδαίους της τέχνης, οι οποίοι τον διαμόρφωσαν ερμηνευτικά και ως προσωπικότητα.



Στον Νίκο Γκάτσο είναι αφιερωμένη η μεγάλη συναυλία του Μανώλη Μητσιά, με τραγούδια αποκλειστικά σε στίχους του ποιητή, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, ο Μανώλης Μητσιάς θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά, όλα τα τραγούδια του δίσκου Θαλασσινά φεγγάρια σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη.

Στο δεύτερο μέρος, θα ερμηνεύσει τραγούδια από την πλούσια συνεργασία του με τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι.

Συμπράττει επταμελής ορχήστρα διακεκριμένων μουσικών.

Επιμέλεια προγράμματος: Αγαθή Δημητρούκα

Τραγούδι: Μανώλης ΜητσιάςΠιάνο, ενορχηστρώσεις: Αχιλλέας Γουάστωρ

Διαβάστε επίσης:

Απεργία ηθοποιών στις 27 Δεκεμβρίου – Σφοδρή σύγκρουση ΣΕΗ και Παραγωγών

Μποφίλιου – Χαρούλης: Δεν θα τραγουδήσουν Χατζιδάκι στην παγκόσμια περιοδεία τους – Στον Μίκη Θεοδωράκη το αφιέρωμα

Θάνος Μικρούτσικος: Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του – Η γνωριμία, ο σύντομος χωρισμός και οι στιγμές στο νοσοκομείο (Videos)