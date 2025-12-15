search
15.12.2025 12:27

Μανώλη Μητσιάς: Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

15.12.2025 12:27


Ο Μανώλης Μητσιάς ευτύχησε να ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση σχεδόν 100 τραγούδια με στίχους που ο Νίκος Γκάτσος έγραψε ειδικά για τη φωνή του.

Έτσι βρέθηκε να συχνάζει στα μυθικά στέκια του ποιητή, αλλά και του Μάνου Χατζιδάκι, όπου γνώρισε κι άλλους σπουδαίους της τέχνης, οι οποίοι τον διαμόρφωσαν ερμηνευτικά και ως προσωπικότητα. 
 
Στον Νίκο Γκάτσο είναι αφιερωμένη η μεγάλη συναυλία του Μανώλη Μητσιά, με τραγούδια αποκλειστικά σε στίχους του ποιητή, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, ο Μανώλης Μητσιάς θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά, όλα τα τραγούδια του δίσκου Θαλασσινά φεγγάρια σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη

  • Στο δεύτερο μέρος, θα ερμηνεύσει τραγούδια από την πλούσια συνεργασία του με τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι. 
  • Συμπράττει επταμελής ορχήστρα διακεκριμένων μουσικών.
  • Επιμέλεια προγράμματος: Αγαθή Δημητρούκα 
  • Τραγούδι: Μανώλης ΜητσιάςΠιάνο, ενορχηστρώσεις: Αχιλλέας Γουάστωρ

agrotes-mploka-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο – Περιθώρια για παρεμβάσεις «βλέπει» ο Τσιάρας και περιμένει «υπευθυνότητα»

agrotes_iraklio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη δύο αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Καταγγελία ότι έδεσαν και φίμωσαν 67χρονη μέσα στο σπίτι της

zelensky germania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πιέζουν οι ΗΠΑ τον Ζελένσκι για το Ντονμπάς – Στο τραπέζι το σχέδιο 20 σημείων, ερήμην της… Ρωσίας – Σκληρό παζάρι στο Βερολίνο

dendias_1512_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Προϋπολογισμός: «Η Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς μεσαία τάξη δεν μπορεί να υπάρξει», είπε ο Δένδιας

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

