search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 13:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 11:57

Απεργία ηθοποιών στις 27 Δεκεμβρίου – Σφοδρή σύγκρουση ΣΕΗ και Παραγωγών

15.12.2025 11:57
theatre new

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι ηθοποιοί στα θέατρα την 27η Δεκεμβρίου, με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) να θέτει συγκεκριμένα αιτήματα για τις εργασιακές συνθήκες στον κλάδο.

Το ΣΕΗ αναφέρει: «Απαιτούμε:

  • Συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο.
  • Μισθό 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις.
  • Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις.
  • Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη».

Ανακοίνωση Πανελλήνιας Ένωσης Θεάτρου (ΠΕΘ)

Η Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου απαντά με σκληρή ανακοίνωση, τονίζοντας:

«Επειδή δεν είναι πλέον ανεκτές οι ανακρίβειες, τα ψέματα και οι συκοφαντίες, ενώ όλα τα βασικά αιτήματα έχουν πλήρως ικανοποιηθεί, ένα προς ένα λοιπόν:

1) «Μισθός 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις και ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις:
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ».

2) «Τρίμηνη ελάχιστη διάρκεια της εργασιακής σχέσης: ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ».

3) «Πληρωμένες πρόβες με κατώτατο βασικό μισθό συν 10% και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη: ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ».

4) «110 ευρώ εκτός έδρας: ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ».

Η ΠΕΘ επισημαίνει: «Όμως σε κάθε συλλογική σύμβαση πρέπει να προστατεύονται και τα δύο μέρη».

Στα αιτήματα αλλά και τους λόγους της συγκεκριμένης κίνησης τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γνωστός ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης ο οποίος ουσιαστικά περιέγραψε μια προσωπική του ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα έκανε μια αναδρομή στο 2011 όταν και ο ίδιος ως νέος ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς πέρα από τα πολύ λίγα χρήματα τα οποία θα λάμβανε, δεν του δίνονταν ούτε αυτά «στην ώρα τους».

Από εκεί και πέρα ουσιαστικά δεν ήταν ασφαλισμένοι και όταν ο ίδιος αντέδρασε, αφού πρώτα του φέρθηκαν υποτιμητικά στη συνέχεια αποχώρησε και δέχθηκε απειλές ότι «δεν θα ξαναπαίξει πουθενά».

Για αυτούς τους λόγους ο Χάρης Τζωρτζάκης καλεί τους συναδέλφους του να συμμετέχουν στην νέα απεργία που προγραμματίζεται για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και στόχο έχει την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, προκειμένου να προφυλαχθούν από αυτά τα περιστατικά οι νέοι ηθοποιοί.

Σημεία που – σύμφωνα με την ΠΕΘ – απορρίπτει το ΣΕΗ

Η ΠΕΘ δηλώνει: «Ζητήσαμε ο ηθοποιός να πληρώνεται και να ασφαλίζεται μόνο για τις πρόβες στις οποίες εργάζεται. Αν συμμετέχει σε 24 πρόβες, να πληρώνεται για 24. Αν συμμετέχει σε λιγότερες, να αμείβεται αναλογικά. Απλό, δίκαιο και νόμιμο».

Και προσθέτει: «Το ΣΕΗ απαντά: “Προγραμματίστε τις πρόβες και αν ο ηθοποιός δεν προσέλθει, απολύστε τον”. Θα πληρώνεται ο ηθοποιός από το θέατρο ενώ βρίσκεται σε τηλεοπτικό πλατό;»

Για τους νέους ηθοποιούς: «Ζητήσαμε ενδιάμεση μισθολογική κλίμακα για νέους αποφοίτους δραματικών σχολών. Το ΣΕΗ απαντά: “Περιοριστείτε στον ελάχιστο αριθμό ηθοποιών”».

Για τις επαναλήψεις παραστάσεων: «Το ΣΕΗ λέει: “Επανάληψη έργου για έναν ή δύο μήνες δεν θα κάνετε ποτέ”. Άρα οι παραγωγοί δεν θα επαναλάβουν την παράσταση και οι ηθοποιοί θα μείνουν χωρίς δουλειά».

Για τα μικρά θέατρα: «Ζητήσαμε εξαιρέσεις και ευνοϊκές διατάξεις για θέατρα κάτω των 100 θέσεων. Η απάντηση του ΣΕΗ ήταν: “ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ, ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΘΕΑΤΡΑ”».

Η ΠΕΘ καταλήγει: «Το ΣΕΗ απεργεί ενώ είμαστε σε συζητήσεις και ενώ έχουμε αποδεχτεί όλα όσα ζητά επί έτη. Ποτέ το ΣΕΗ δεν απήργησε στις 27 Δεκεμβρίου. Ποτέ δεν απήργησε στις γιορτές. Από σεβασμό στο θεατρικό κοινό».

Απάντηση του ΣΕΗ – Γενική Συνέλευση 18 Δεκεμβρίου

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών αναφέρει: «Οι διαπραγματεύσεις του ΣΕΗ γίνονταν από την πρώτη στιγμή με τις Ενώσεις και όχι με τον κάθε ξεχωριστό εργοδότη. Στόχος μας είναι μια κλαδική Σύμβαση που θα ισχύει όπου κι αν εργαζόμαστε».

Για τα νομικά ζητήματα: «Τα νομικά επιχειρήματα της ΕΝΘΕΠΑ δεν ευσταθούν. Μπορεί να υπογράψει και να δεσμεύσει τα μέλη της από την επόμενη μέρα».

Για τις επιδοτήσεις: «Τα μέλη των Ενώσεων στηρίζονται με εκατομμύρια κρατικών επιδοτήσεων, ενώ εκμεταλλεύονται τους ηθοποιούς με απλήρωτες πρόβες και άθλια συμφωνητικά».

Και καταλήγει: «Η σύμβαση που λένε ότι θα υπογράψουν κάποιοι λίγοι εργοδότες δεν είναι Συλλογική Σύμβαση αλλά πλαίσιο με εφαρμογή το τέλος του 2026. Αποδεικνύεται ότι δεν θέλουν να υπογράψουν και να εφαρμόσουν τα δίκαια αιτήματά μας».

Διαβάστε επίσης

Μποφίλιου – Χαρούλης: Δεν θα τραγουδήσουν Χατζιδάκι στην παγκόσμια περιοδεία τους – Στον Μίκη Θεοδωράκη το αφιέρωμα

Θάνος Μικρούτσικος: Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του – Η γνωριμία, ο σύντομος χωρισμός και οι στιγμές στο νοσοκομείο (Videos)

Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, μας επιφυλάσσουν ένα δώρο για να φέρουν την Χριστουγεννιάτικη διάθεση σε όλα τα σπίτια: Το νέο τους ντουέτο με τίτλο «Merry Merry Ηo!»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
james-cameron
ΣΙΝΕΜΑ

James Cameron: Πώς ο πρώην οδηγός φορτηγού μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων – Οι ταινίες, το box office και τα τεράστια ρίσκα

xristoygenniatiki-mousiki
ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιατί η χριστουγεννιάτικη μουσική είναι πιο δημοφιλής από ποτέ (και μερικές επιλογές για όσους δεν την αντέχουν)

LAGOS_IOANNIS
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής: Εγκληματική οργάνωση, κίνητρο των επιθέσεων το φυλετικό μίσος και το ιδεολογικό υπόβαθρο

paris new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ακυρώνεται η πρωτοχρονιάτικη συναυλία στα Ηλύσια Πεδία λόγω «πολύ υψηλής τρομοκρατική απειλής»

paparizou-new
LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε επιστρέφει στη σκηνή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 13:34
james-cameron
ΣΙΝΕΜΑ

James Cameron: Πώς ο πρώην οδηγός φορτηγού μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων – Οι ταινίες, το box office και τα τεράστια ρίσκα

xristoygenniatiki-mousiki
ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιατί η χριστουγεννιάτικη μουσική είναι πιο δημοφιλής από ποτέ (και μερικές επιλογές για όσους δεν την αντέχουν)

LAGOS_IOANNIS
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής: Εγκληματική οργάνωση, κίνητρο των επιθέσεων το φυλετικό μίσος και το ιδεολογικό υπόβαθρο

1 / 3