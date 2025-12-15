Απεργία ηθοποιών στις 27 Δεκεμβρίου – Σφοδρή σύγκρουση ΣΕΗ και Παραγωγών

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι ηθοποιοί στα θέατρα την 27η Δεκεμβρίου, με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) να θέτει συγκεκριμένα αιτήματα για τις εργασιακές συνθήκες στον κλάδο.

Το ΣΕΗ αναφέρει: «Απαιτούμε:

Συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο.

Μισθό 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις.

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις.

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη».

Ανακοίνωση Πανελλήνιας Ένωσης Θεάτρου (ΠΕΘ)

Η Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου απαντά με σκληρή ανακοίνωση, τονίζοντας:

«Επειδή δεν είναι πλέον ανεκτές οι ανακρίβειες, τα ψέματα και οι συκοφαντίες, ενώ όλα τα βασικά αιτήματα έχουν πλήρως ικανοποιηθεί, ένα προς ένα λοιπόν:

1) «Μισθός 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις και ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις:

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ».

2) «Τρίμηνη ελάχιστη διάρκεια της εργασιακής σχέσης: ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ».

3) «Πληρωμένες πρόβες με κατώτατο βασικό μισθό συν 10% και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη: ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ».

4) «110 ευρώ εκτός έδρας: ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ».

Η ΠΕΘ επισημαίνει: «Όμως σε κάθε συλλογική σύμβαση πρέπει να προστατεύονται και τα δύο μέρη».

Στα αιτήματα αλλά και τους λόγους της συγκεκριμένης κίνησης τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γνωστός ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης ο οποίος ουσιαστικά περιέγραψε μια προσωπική του ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα έκανε μια αναδρομή στο 2011 όταν και ο ίδιος ως νέος ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς πέρα από τα πολύ λίγα χρήματα τα οποία θα λάμβανε, δεν του δίνονταν ούτε αυτά «στην ώρα τους».

Από εκεί και πέρα ουσιαστικά δεν ήταν ασφαλισμένοι και όταν ο ίδιος αντέδρασε, αφού πρώτα του φέρθηκαν υποτιμητικά στη συνέχεια αποχώρησε και δέχθηκε απειλές ότι «δεν θα ξαναπαίξει πουθενά».

Για αυτούς τους λόγους ο Χάρης Τζωρτζάκης καλεί τους συναδέλφους του να συμμετέχουν στην νέα απεργία που προγραμματίζεται για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και στόχο έχει την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, προκειμένου να προφυλαχθούν από αυτά τα περιστατικά οι νέοι ηθοποιοί.

Σημεία που – σύμφωνα με την ΠΕΘ – απορρίπτει το ΣΕΗ

Η ΠΕΘ δηλώνει: «Ζητήσαμε ο ηθοποιός να πληρώνεται και να ασφαλίζεται μόνο για τις πρόβες στις οποίες εργάζεται. Αν συμμετέχει σε 24 πρόβες, να πληρώνεται για 24. Αν συμμετέχει σε λιγότερες, να αμείβεται αναλογικά. Απλό, δίκαιο και νόμιμο».

Και προσθέτει: «Το ΣΕΗ απαντά: “Προγραμματίστε τις πρόβες και αν ο ηθοποιός δεν προσέλθει, απολύστε τον”. Θα πληρώνεται ο ηθοποιός από το θέατρο ενώ βρίσκεται σε τηλεοπτικό πλατό;»

Για τους νέους ηθοποιούς: «Ζητήσαμε ενδιάμεση μισθολογική κλίμακα για νέους αποφοίτους δραματικών σχολών. Το ΣΕΗ απαντά: “Περιοριστείτε στον ελάχιστο αριθμό ηθοποιών”».

Για τις επαναλήψεις παραστάσεων: «Το ΣΕΗ λέει: “Επανάληψη έργου για έναν ή δύο μήνες δεν θα κάνετε ποτέ”. Άρα οι παραγωγοί δεν θα επαναλάβουν την παράσταση και οι ηθοποιοί θα μείνουν χωρίς δουλειά».

Για τα μικρά θέατρα: «Ζητήσαμε εξαιρέσεις και ευνοϊκές διατάξεις για θέατρα κάτω των 100 θέσεων. Η απάντηση του ΣΕΗ ήταν: “ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ, ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΘΕΑΤΡΑ”».

Η ΠΕΘ καταλήγει: «Το ΣΕΗ απεργεί ενώ είμαστε σε συζητήσεις και ενώ έχουμε αποδεχτεί όλα όσα ζητά επί έτη. Ποτέ το ΣΕΗ δεν απήργησε στις 27 Δεκεμβρίου. Ποτέ δεν απήργησε στις γιορτές. Από σεβασμό στο θεατρικό κοινό».

Απάντηση του ΣΕΗ – Γενική Συνέλευση 18 Δεκεμβρίου

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών αναφέρει: «Οι διαπραγματεύσεις του ΣΕΗ γίνονταν από την πρώτη στιγμή με τις Ενώσεις και όχι με τον κάθε ξεχωριστό εργοδότη. Στόχος μας είναι μια κλαδική Σύμβαση που θα ισχύει όπου κι αν εργαζόμαστε».

Για τα νομικά ζητήματα: «Τα νομικά επιχειρήματα της ΕΝΘΕΠΑ δεν ευσταθούν. Μπορεί να υπογράψει και να δεσμεύσει τα μέλη της από την επόμενη μέρα».

Για τις επιδοτήσεις: «Τα μέλη των Ενώσεων στηρίζονται με εκατομμύρια κρατικών επιδοτήσεων, ενώ εκμεταλλεύονται τους ηθοποιούς με απλήρωτες πρόβες και άθλια συμφωνητικά».

Και καταλήγει: «Η σύμβαση που λένε ότι θα υπογράψουν κάποιοι λίγοι εργοδότες δεν είναι Συλλογική Σύμβαση αλλά πλαίσιο με εφαρμογή το τέλος του 2026. Αποδεικνύεται ότι δεν θέλουν να υπογράψουν και να εφαρμόσουν τα δίκαια αιτήματά μας».

