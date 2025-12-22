Πέθανε στα 74 του ο τραγουδιστής Chris Rea

Ο Κρις Ρία, ο Βρετανός τραγουδοποιός, του οποίου οι επιτυχίες περιλάμβαναν το “Driving Home For Christmas”, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειάς του.

Η δήλωση ανέφερε ότι πέθανε «ειρηνικά στο νοσοκομείο… μετά από σύντομη ασθένεια».

Ο Ρία συνδύασε μπλουζ, ποπ, σόουλ και soft rock σε 25 στούντιο άλμπουμ, με επιτυχίες όπως το “The Road to Hell”, από ένα άλμπουμ με το ίδιο όνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το “Driving Home for Christmas”, ένα διαχρονικό αγαπημένο της εποχής, και κομμάτια όπως το “On the Beach” και το “Josephine” που κέρδισαν δημοτικότητα στη χορευτική σκηνή. Πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια άλμπουμ.

Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο από Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα και είχε έξι αδέρφια. «Το να είσαι Ιρλανδός-Ιταλός σε ένα καφέ-μπαρ στο Μίντλεσμπρο – ξεκίνησα τη ζωή μου ως ξένος», είπε αργότερα.

Ως νέος ασχολήθηκε με τη μουσική ενώ παράλληλα έκανε άλλες δουλειές, όπως στο εργοστάσιο παγωτού του πατέρα του, και σκέφτηκε να γίνει δημοσιογράφος. Τελικά, σε ηλικία 22 ετών, εντάχθηκε σε ένα συγκρότημα, τους Magdalene, στο οποίο προηγουμένως συμμετείχε ο David Coverdale (αργότερα των Deep Purple). Στη συνέχεια, εντάχθηκε σε ένα άλλο συγκρότημα, τους Beautiful Losers, αλλά ξεκίνησε σόλο καριέρα όταν του προσφέρθηκε δισκογραφικό συμβόλαιο, κυκλοφορώντας το ντεμπούτο του single, So Much Love, το 1974.

Η πρώτη του επιτυχία έφτασε στις ΗΠΑ, όπου το τραγούδι του Fool (If You Think It’s Over) του 1978 έφτασε στο Νο. 12 και του χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη. Δυσκολεύτηκε να φτάσει αυτό το επίτευγμα για μερικά χρόνια – παρομοιάζοντας τις μηχανορραφίες της βιομηχανίας εκείνης της περιόδου με «ένα μεγάλο σωρό από κινούμενα πράγματα. Δεν είχα κανέναν έλεγχο πάνω του, δεν ήξερα τι να κάνω» – αν και το άλμπουμ του 1985 Water Sign σημείωσε επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και βοήθησε να αλλάξει την τύχη του.

Τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ήταν η πιο εμπορικά επιτυχημένη περίοδός του: τελικά αποδεκτός στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι συχνά βρισκόταν εκτός των κυρίαρχων τάσεων της ποπ, το Dancing With Strangers του 1987 ξεκίνησε μια σειρά από έξι άλμπουμ στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο από τα οποία έφτασαν στο Νο. 1.

Το άλμπουμ New Light Through Old Windows του 1988 περιείχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του, Driving Home for Christmas, ηχογραφημένη αρχικά το 1986. Δεν είχε μεγάλη απήχηση στην πρώτη του κυκλοφορία, αλλά το απαλό, συναισθηματικό τραγούδι συνέχισε να αυξάνεται σε δημοτικότητα από τότε.

Η επιτυχία του Ρία στα charts μειώθηκε κάπως τη δεκαετία του 2000, όταν, ξεκινώντας με το Dancing Down the Stony Road του 2002, απομακρύνθηκε από την ποπ και επέστρεψε στα μπλουζ της Delta που τον είχαν αρχικά εμπνεύσει.

Δεδομένου ότι συχνά επικεντρώνονταν στα αυτοκίνητα και τους δρόμους στα τραγούδια του, ο Ρια ήταν λάτρης των αγώνων αυτοκινήτου που έτρεχε με μοντέλα των Ferrari και Lotus και συμμετείχε στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού του 1993. Για τη σεζόν της Formula 1 του 1995, εντάχθηκε στην ομάδα της Jordan ως μηχανικός pit. «Πραγματικά δεν ήθελα να κάνω κάτι VIP, οπότε ήμουν υπεύθυνος για το πίσω δεξί ελαστικό του Eddie Irvine», είπε αργότερα.

Υποστήριξε τους Εργατικούς και το 2017 έγραψε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι προς τιμήν του Τζέρεμι Κόρμπιν με τίτλο “Τι είναι τόσο λάθος με έναν άνθρωπο που λέει την αλήθεια;”.

Ο Ρία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος και τελικά του αφαιρέθηκε το πάγκρεας μαζί με τμήματα του στομάχου και του λεπτού εντέρου το 2001. Η επέμβαση του προκάλεσε διαβήτη.

Το 2016 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο περιέγραψε ως “πολύ τρομακτική στιγμή… Μου πέρασε στο μυαλό ότι η αντίληψή μου για τον τόνο της φωνής είχε εξαφανιστεί με το εγκεφαλικό επεισόδιο. Και χρειάστηκε πολλή πειθώ από τους ανθρώπους για να του πουν ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό με αυτό που παίζεις”. Το 2017, κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στην Οξφόρδη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να αναρρώσει.

Ο Ρία άφησε πίσω τη σύζυγό του Τζόαν, με την οποία άρχισε να βγαίνει σε ηλικία 17 ετών, και τις κόρες τους Τζοζεφίν και Τζούλια, από τις οποίες ο Ρία έδωσε το όνομά τους σε αρκετά τραγούδια του.

