«Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν»: Το νέο έργο του Ανέστη Αζά ανεβαίνει στο θέατρο Προσκήνιο

Στο θέατρο Προσκήνιο ανεβαίνει, από τις 24 Ιανουαρίου, το νέο έργο του Ανέστη Αζά «Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν» με θέμα την κρίση της ανδρικής ταυτότητας.

Αφετηρία της παράστασης είναι η προσέγγιση του ρόλου του πατέρα και του αποτυπώματος που αφήνει στις επόμενες γενιές.

Με τους ηθοποιούς να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία του κειμένου, η ομάδα του Ανέστη Αζά στήνει ένα σύγχρονο, πρωτότυπο έργο που προσεγγίζει μέσα από προσωπικές αφηγήσεις αλλά και στοιχεία μυθοπλασίας την κρίση της αρρενωπότητας.

Πέντε ηθοποιοί προσπαθούν να καταλάβουν γιατί δυσκολεύονται τόσο πολύ τα αγόρια να βρούνε τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και προσπαθεί να απαλλαγεί από τους παραδοσιακούς κανόνες της πατριαρχίας.

Πώς η μνήμη μπορεί να λειτουργήσει ως σύμμαχος, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα λάθη του παρελθόντος και πώς τελικά ο σύγχρονος άντρας βιώνει την μοναξιά που μοιάζει να είναι μονόδρομος;

Με όχημα προσωπικές ιστορίες, χιούμορ και τρυφερότητα η παράσταση διερευνά τον αντρικό ρόλο, σήμερα και στο πρόσφατο παρελθόν.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς

Συνεργάτης για τη Δραματουργία: Μιχάλης Πητίδης

Σκηνογραφία – Κοστούμια: Διδώ Γκόγκου

Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Φωτισμοί: Γιώργος Κασσάκος

Παίζουν: Γιώργος Βαλαής, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Μάρω Σταυρινού, Κωνσταντίνα Τάκαλου,Ρίνο Τζάνι

Από 24 Ιανουαρίου 2026

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:15

Κυριακή 19:00

