Η «Αναπαραγωγή» του Barry McStay στο Studio Μαυρομιχάλη – Σε σκηνοθεσία και μετάφραση Μενέλαου Καραντζά

Πώς αποδεικνύεις ότι είσαι «κατάλληλος» για γονιός, όταν το σύστημα απογυμνώνει τη ζωή σου;

Ο Όουιν και ο Ζεμπ γνωρίζονται, ερωτεύονται, παντρεύονται και αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Η δύσκολη διαδρομή που ξεκινά δεν διαφέρει από αυτή που περνά σε μία αντίστοιχη περίπτωση ένα ετερόφυλο ζευγάρι, όμως οι δύο άνδρες έχουν ακόμη περισσότερα να αποδείξουν, προκειμένου να πείσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες πως είναι κατάλληλοι να μεγαλώσουν ένα παιδί.

Η Μπεθ, μία συμπαθής και φαινομενικά αποστασιοποιημένη κοινωνική λειτουργός αναλαμβάνει την αξιολόγηση του ζευγαριού, μέσα από μία σειρά συναντήσεων.

Τι θα αποκαλυφθεί για τους ήρωες στην πορεία και πώς θα αναμετρηθεί η ανάγκη τους για γονεϊκότητα με κανόνες, φόβους και κοινωνικές αντιλήψεις;

Η «Αναπαραγωγή» παρακολουθεί τη δύσκολη πορεία ενός ομόφυλου ζευγαριού προς τη δημιουργία οικογένειας, καθώς η επιθυμία τους για πατρότητα περνά μέσα από αδιάκοπες αξιολογήσεις, ερωτήματα και αμφιβολίες.

Παράλληλα, το έργο σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την «κανονικότητα» όταν πρόκειται για LGBTQ+ άτομα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση στερεότυπα και κοινωνικούς κανόνες.

Παίζουν: Γιώργος Κοσκορέλος (Ζεμπ), Δημήτρης Τσιγκριμάνης (Όουιν), Χαρά Φιούρη (Μπεθ)

Σκηνοθεσία – μετάφραση: Μενέλαος Καραντζάς

Σκηνικά: Ντέιβιντ Νεγρίν

Κοστούμια: Εβελίνα Δαρζέντα

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Οδυσσέας Πούλος

STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ – Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα, 11472 – τηλ. 2106453330

Από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, κάθε Δευτέρα & Τρίτη

