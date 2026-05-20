Γεύμα με πάπια Πεκίνου υπό τους ήχους κινεζικής όπερας και της Λίμνης των Κύκνων για Πούτιν και Σι

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινγκπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν θα γευματίσουν σήμερα με πάπια Πεκίνου και ζαμπόν Τζινχουά στο επίσημο δείπνο τους, υπό τους ήχους της μουσικής αποσπάσματος από Όπερα του Πεκίνου και της «Λίμνη των Κύκνων» του Πιότρ Τσαϊκόφσκι, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το πρόγραμμα και το μενού που δημοσίευσε το TASS έδειξαν ότι στους καλεσμένους θα προσφερθεί μια ποικιλία από κρύα ορεκτικά («zakuski»), σούπα γαρίδας, μοσχάρι με σάλτσα φασολιών, ζυμαρικά Fuzhou, γλυκά κολοκύθας και φρούτα.

Θα προσφερθούν ένα Cabernet Sauvignon «Greatwall» του 2009 και ένα Changyu Chardonnay του 2016, αναφέρει το TASS.

Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μείγμα κλασικών κινέζικων και ρωσικών κομματιών που θα παιχτούν από τη στρατιωτική ορχήστρα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης μιας μελωδίας από την Όπερα του Πεκίνου, «Μια αξέχαστη βραδιά» και του χορού των μικρών κύκνων από τη Λίμνη των Κύκνων, του Πιότρ Τσαϊκόφσκι.

