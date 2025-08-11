Έξοδος αδειούχων Δεκαπενταύγουστου: Πληρότητα 100% στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Αυξημένη κίνηση και σε ΚΤΕΛ (Video)

Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν κατά κύματα τα αστικά κέντρα.

Αυξημένη είναι και σήμερα, από νωρίς το πρωί, η κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της χώρας, καθώς έφτασε η ώρα και για τους αδειούχους του Δεκαπενταύγουστου, να περάσουν τις διακοπές τους σε κάποιο από τα νησιά της χώρας. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%.

Συνολικά στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 23 δρομολόγια, τις πρώτες πρωινές ώρες αναχώρησαν τα 19 από αυτά, εκ των οποίων τα 13 τις πρώτες δυόμιση ώρες για Κυκλάδες και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και Βορειοανατολικό Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μεγάλη κίνηση μέσα στο λιμάνι, αλλά και στους γύρω δρόμους και να επικρατεί το αδιαχώρητο..

Οι επιβάτες πρέπει να προσέρχονται περίπου μία ώρα πριν, ώστε να αποφύγουν απρόοπτα και να μην χάσουν το πλοίο.

Αυξημένη η κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού – Κάθε 30′ δρομολόγια για Αθήνα Θεσσαλονίκη

Στο ΚΤΕΛ Κηφισού από πολύ νωρίς το πρωί παρατηρείται έντονη κινητικότητα λόγω της μαζικής εξόδου των εκδρομέων, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι περισσότερες άδειες με αφορμή και τον 15Αύγουστο που πλησιάζει.

«Η κίνηση είναι αυξημένη και πολύ μεγάλη και λόγω του 15αυγουστου , έχουμε δρομολόγια κάθε 30 λεπτά για Αθήνα Θεσσαλονίκη, η αύξηση είναι πολύ μεγάλη και γενικά και όλο το καλοκαίρι», είπε ο πρόεδρος μετόχων ΚΤΕΛ καβάλας.

Βαλίτσες μπαίνουν στα λεωφορεία η μία μετά την άλλη, και τα δρομολόγια για δημοφιλείς προορισμούς γεμίζουν γρήγορα. Δεν έλειψαν βέβαια και εκείνοι που έβγαζαν εισιτήριο μέχρι και τελευταία στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη έξοδος κορυφώνεται με χιλιάδες ταξιδιώτες με κάθε διαθέσιμο μέσο, όλοι φαίνεται πως θέλουν να φύγουν μακριά από τα αστικά κέντρα.

