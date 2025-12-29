search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:05
ΚΟΣΜΟΣ

29.12.2025 00:51

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων σε πόλη νότια του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία στο Χάμοντον του Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε πως η αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 11:25 το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τη Ντενίζ Ματσέο, αναπληρώτρια δημοτική γραμματέα της πόλης.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσβησαν τις φλόγες που είχαν τυλίξει το ένα ελικόπτερο, ανέφερε η Ματσέο σε δήλωσή της στο Associated Press.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) περιέγραψε το δυστύχημα ως εναέρια σύγκρουση μεταξύ ενός ελικοπτέρου Enstrom F-28A και ενός Enstrom 280C πάνω από το δημοτικό αεροδρόμιο του Χάμοντον. Σε κάθε ελικόπτερο επέβαινε μόνο ο πιλότος.

Ένα άτομο σκοτώθηκε και ένα ακόμη μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο από το σημείο απεικονίζει ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται γρήγορα πριν πέσει στο έδαφος:

Την υπόθεση ερευνούν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

Το Χάμοντον είναι μια πόλη περίπου 15.000 κατοίκων στην κομητεία Ατλάντικ, στο νότιο τμήμα του Νιου Τζέρσεϊ, περίπου 35 μίλια (56 χλμ.) νοτιοανατολικά της Φιλαδέλφειας. Η πόλη έχει μακρά αγροτική παράδοση και βρίσκεται κοντά στα Pine Barrens, μια δασώδη περιοχή άγριας φύσης που καλύπτει περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα (405.000 εκτάρια).

