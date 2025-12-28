search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 23:31

Τουλάχιστον ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από τις σφοδρές πλημμύρες στη νότια Ισπανία (Videos)

28.12.2025 23:31
spain floods

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τη νότια Ισπανία μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν μέσα στη νύχτα Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης, ενώ δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές.

«Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», στην Ανδαλουσία, ανακοίνωσαν σε νεότερη ενημέρωσή τους οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι ομάδες τους «συνεχίζουν να εργάζονται» στο σημείο.

Ένα άλλο άτομο εξακολουθεί να αγνοείται στην περιοχή και ένα άλλο αγνοείται πιο κοντά στη Γρανάδα, σύμφωνα με τις αρχές και την Πολιτική Προστασία.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους πολλών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «μέγιστη επαγρύπνηση» απέναντι σε αυτή την κατάσταση.

Η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού στην Ανδαλουσία από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί της Κυριακής, αλλά οι έντονες βροχοπτώσεις επικεντρώθηκαν κατά μήκος των ακτών της περιοχής της Βαλένθια μέχρι αργά το απόγευμα.

«Καταρρακτώδεις βροχές στη νότια ακτή της Βαλένθια» με «κίνδυνο πλημμύρας και ξαφνικών πλημμυρών», προειδοποίησε η Aemet με ανάρτηση στο X. Αυτός ο κόκκινος συναγερμός ισχύει «κατ’ αρχήν μέχρι τις 19:59» την Κυριακή.

‘Εντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και στην περιοχή της Μούρθια, η οποία συνορεύει με τη Βαλένθια.

Η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μακρόν αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα»

Σομαλός πρόεδρος: «Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ απειλεί τη σταθερότητα της περιοχής»

Μπριζίτ Μπαρντό: Το τελευταίο αντίο στην θρύλο του σινεμά από το φιλοζωικό ίδρυμα της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

bardot
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η κρυμμένη Μπριζίτ Μπαρντό

b_56393_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Το Τεστ» του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:12
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

1 / 3