Τουλάχιστον ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από τις σφοδρές πλημμύρες στη νότια Ισπανία (Videos)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τη νότια Ισπανία μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν μέσα στη νύχτα Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης, ενώ δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές.

«Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», στην Ανδαλουσία, ανακοίνωσαν σε νεότερη ενημέρωσή τους οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι ομάδες τους «συνεχίζουν να εργάζονται» στο σημείο.

⛈️🧑‍🚒Marbella, anegada por la tromba de agua de este sábado. La Costa del Sol Occidental, azotada por esta tormenta que está haciendo estragos en municipios de Málaga como la ciudad marbellí o Estepona.



📲Más información, en https://t.co/XrOoC7il3m#Málaga #CostadelSol #Lluvia… pic.twitter.com/zdkEmSKTU8 — 101TV Málaga (@101tvMalaga) December 27, 2025

Ένα άλλο άτομο εξακολουθεί να αγνοείται στην περιοχή και ένα άλλο αγνοείται πιο κοντά στη Γρανάδα, σύμφωνα με τις αρχές και την Πολιτική Προστασία.

Por favor, que nadie baje la guardia esta noche en Málaga. Está cayendo mucha agua en municipios de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, como Cártama, Alhaurín el Grande, Coín…



Mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza.



Evitemos riesgos innecesarios. pic.twitter.com/AnEJAEIMN0 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 27, 2025

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους πολλών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.

Torrential rain and hail causing flooding in Alhaurín el Grande, Malaga in Spain….pic.twitter.com/rz3ImTfBLK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2025

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «μέγιστη επαγρύπνηση» απέναντι σε αυτή την κατάσταση.

Máxima precaución ante las fuertes lluvias y el temporal que azota distintos puntos del país.



Quiero agradecer la labor de todos los servicios de emergencia que trabajan por la seguridad de la ciudadanía.



Infórmate en @AEMET_Esp y consulta siempre fuentes oficiales. https://t.co/QfI7shkEV8 December 28, 2025

Η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού στην Ανδαλουσία από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί της Κυριακής, αλλά οι έντονες βροχοπτώσεις επικεντρώθηκαν κατά μήκος των ακτών της περιοχής της Βαλένθια μέχρι αργά το απόγευμα.

🇪🇸🌧️ Las fuertes lluvias esta pasada madrugada en Málaga provocan una crecida nunca vista en el río Guadalhorce.

pic.twitter.com/7q5YH59PJP — La Respuesta (@larespuesta_es) December 28, 2025

«Καταρρακτώδεις βροχές στη νότια ακτή της Βαλένθια» με «κίνδυνο πλημμύρας και ξαφνικών πλημμυρών», προειδοποίησε η Aemet με ανάρτηση στο X. Αυτός ο κόκκινος συναγερμός ισχύει «κατ’ αρχήν μέχρι τις 19:59» την Κυριακή.

El aviso ROJO ha finalizado. Hasta la medianoche sigue activo el aviso NARANJA en toda la provincia de Valencia. Se pueden producir chubascos muy fuertes, o acumulaciones de 150 mm en menos de 12h y localmente se pueden superar los 180 mm.https://t.co/2YVQRjad0c pic.twitter.com/MIZQpMqsL5 — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) December 28, 2025

‘Εντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και στην περιοχή της Μούρθια, η οποία συνορεύει με τη Βαλένθια.

Η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.

