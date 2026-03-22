Τσουκαλάς: «Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου»

«Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, που δοκιμάζει ήδη την ελληνική κοινωνία», σχολιάζει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση για να ανακουφίσει τους καταναλωτές από την επιβάρυνση». «Έχει αλλεργία στον υγιή ανταγωνισμό και με την ύποπτη αδράνεια της συνεχίζει να στηρίζει την ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας και τα ισχυρά συμφέροντα που υπηρετεί», σχολιάζει.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως «μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών – η Αυστρία, η Ιταλία, η Ισπανία- προχωρούν σε τέτοιες παρεμβάσεις και μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επιμένει να αισχροκερδεί με την έμμεση φορολογία, να βγάζει υπερέσοδα πάνω από τους δημοσιονομικούς στόχους για να μοιράσει στο τέλος pass-αντίδωρα». «Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, που δοκιμάζει ήδη την ελληνική κοινωνία», σχολιάζει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση για να ανακουφίσει τους καταναλωτές από την επιβάρυνση». «Έχει αλλεργία στον υγιή ανταγωνισμό και με την ύποπτη αδράνεια της συνεχίζει να στηρίζει την ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας και τα ισχυρά συμφέροντα που υπηρετεί», σχολιάζει.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως «μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών – η Αυστρία, η Ιταλία, η Ισπανία- προχωρούν σε τέτοιες παρεμβάσεις και μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επιμένει να αισχροκερδεί με την έμμεση φορολογία, να βγάζει υπερέσοδα πάνω από τους δημοσιονομικούς στόχους για να μοιράσει στο τέλος pass-αντίδωρα».

