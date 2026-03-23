Περιμένοντας τους Ευρωπαίους: Η κυβέρνηση προσδοκά σε νέα ρήτρα διαφυγής για πακέτο στήριξη λόγω πολέμου  

Καθώς η κυβέρνηση δεν βρήκε την ανταπόκριση που αναζητούσε στις Βρυξέλλες προκειμένου σύντομα να υπάρξει ένα νέο Ευρωπαϊκό πακέτο μέτρων και με δεδομένο ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αρχής γενομένης από την Ισπανία έχουν βάλει γερά το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν τους πολίτες τους η κυβέρνηση αναζητά τον τρόπο που θα κινηθεί προκειμένου να μην σπαταλήσει τα χρήματα που είχε κρατήσει για την προεκλογική ΔΕΘ αυτής της χρονιάς.

Την συγκεκριμένη στιγμή το οικονομικό επιτελείο έχει βάλει στην άκρη γύρω στα 900 εκατ. ευρώ τα οποία η κυβέρνηση είχε ως στόχο να τα αξιοποιήσει σε παροχές που θα έδινε ενόψει των εκλογών. Για κανένα λόγο λοιπόν δεν επιθυμεί να χορηγήσει τώρα τα χρήματα αυτά ακόμα και αν στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.

Έτσι για την ώρα εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια και αξιολογεί τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει.

Όπως λένε κυβερνητικά στελέχη ακόμα πάντως και αν σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει σε ενεργειακές εγκαταστάσεις (πετρελαίου, LNG), κι έτσι για την ομαλή τροφοδοσία.

Σε αυτή την περίπτωση πάντως τα μέτρα θα είναι περιορισμένα και για μικρό χρονικό διάστημα.

Εάν πόλεμος κρατήσει ακόμα πολύ πράγμα που σημαίνει ότι θα ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου και οι οποίες αυξήσεις θα μετακυλιστούν στα νοικοκυριά τότε η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μία σειρά από μέτρα που θα αφορούν τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Πέρα από τις επιδοτήσεις σε καύσιµα -µε το Fuel pass (αµόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης), το ναυτιλιακό πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύµα (Power pass)- θα ληφθούν μέτρα και για τη συγκράτηση των τιµών στην αγορά, µε έµφαση στα βασικά αγαθά, όπως το µοσχαρίσιο κρέας και τα οπωροκηπευτικά.

Θα υπάρξουν ακόμα μέτρα και για τα λιπάσματα καθώς οι αυξήσεις που παίρνουν δημιουργούν μεγάλο θέμα στα οπωροκηπευτικά.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως επίσης και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Στην κυβέρνηση πάντως συνεχίζουν να ελπίζουν ότι οι Βρυξέλλες αργά η γρήγορα θα αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και θα ενεργοποιήσουν την ρήτρα διαφυγής επιτρέποντας στην πραγματικότητα στα κράτη μέλη να αποκλίνουν από τους δημοσιονομικούς τους στόχους χωρίς κυρώσεις.

Σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, δεδομένου πως ο ΕΦΚ είναι φόρος – «αιμοδότης» του κρατικού προϋπολογισμού.

Να θυμίσουμε ότι η μείωση των φόρων στα καύσιμα ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζεται από κάποια κράτη – μέλη, όπως η Αυστρία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Σε ότι αφορά το πακέτο στήριξης στους πιο ευάλωτους, με εθνικούς πόρους, το πιθανότερο είναι να ανακοινωθούν άμεσα, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Αυτό αφορά την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στους επαγγελματίες, ενώ συζητιέται και η καταβολή επιδόματος στις ευάλωτες ομάδες.

Διαβάστε επίσης:

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΚΥΣΕΑ στη «σκιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Δούκας: Στόχος να νικήσουμε στις εκλογές, όχι να βολευτούμε με τη δεύτερη θέση

«Η σιωπή είναι συνενοχή»: Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε αξιωματούχους – θύματα του Predator για προσφυγή στη δικαιοσύνη