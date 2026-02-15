search
15.02.2026 19:59

Παραλία Κατερίνης: Πλημμύρισαν μαγαζιά και δρόμοι λόγω κακοκαιρίας (Video)

15.02.2026 19:59
kakokairia_katerini_xr1

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Παραλία Κατερίνης, με τη θάλασσα να βγαίνει στη στεριά και να πλημμυρίζει δρόμους και μαγαζιά.

Σε μεγάλο τμήμα της παραλιακής, μέχρι και τον τρίτο δρόμο από τη θάλασσα, τα νερά κάλυψαν το οδοστρώμα και τα πεζοδρόμια, ενώ σε ορισμένα σημεία μπήκαν και σε καταστήματα. Στις εικόνες από το σημείο διακρίνονται φερτά υλικά και άμμος που μεταφέρθηκαν στους δρόμους.

Σύμφωνα με το odigos-pierias.gr, η κυκλοφορία των οχημάτων έγινε με δυσκολία, καθώς σε αρκετά σημεία το νερό είχε συγκεντρωθεί σε μεγάλο ύψος.

Οι υπηρεσίες του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα, ξεκινώντας καθαρισμούς και εργασίες αποκατάστασης. Συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση των υδάτων και των υλικών που έφερε η θάλασσα, ενώ παρακολουθείται η κατάσταση σε περίπτωση νέας επιδείνωσης.

