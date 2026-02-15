search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 21:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 19:27

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες λόγω εργασιών – Ποιό σημείο θα κλείσει, οι εναλλακτικές

15.02.2026 19:27
attiki-odos_0210_1460-820_2_new

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανακοίνωσε πως θα παραταθούν κατά έξι ημέρες οι προγραμματισμένες εργασίες βαριάς συντήρησης που εκτελούνται στο τμήμα της Αττικής Οδού.

Αφορούν από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, με συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας, μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Αττική Οδός Α.Ε., από αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. και έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

Επίσης, κλειστές θα είναι και οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.

Αυτό σημαίνει πως οι οδηγοί με προορισμό Αεροδρόμιο, Λαμία και Αθήνα – Κέντρο, δεν θα μπορούν να εισέρχονται στην Αττική Οδό και θα πρέπει να ακολουθούν διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

Οι οδηγοί με προορισμό Θριάσιο – Ασπρόπυργο θα μπορούν να κινούνται κανονικά μέσω Αττικής Οδού επιλέγοντας τον κόμβο εξόδου που τους εξυπηρετεί.

Εκτροπές κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ από την Τροχαία, η οποία έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Αφρικανική σκόνη: Η δορυφορική εικόνα του meteo – Ριπές ανέμου που ξεπερνούν τα 120 χλμ/ώρα

«Βιολάντα»: Από τον Ιούνιο οι αναφορές για οσμή προπανίου – Πώς το άνοιγμα μίας βρύσης πυροδότησε την έκρηξη

Κρήτη: Μεγάλα προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους – Καθυστερήσεις στις πτήσεις – Κλειστά τα σχολεία την Δευτέρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
200111
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Άγνωστοι έσπασαν τη μαρμάρινη πλάκα στο Μνημείο των 200 εκτελεσθέντων

gkelaouzos_2009_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αθωώθηκε δικαστικά ο Γκελαούζος για την υπόθεση ντόπινγκ

diasosi-skylou
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η δραματική διάσωση σκύλου από δύο άνδρες στην Αττάλεια – Υπερχείλισε φράγμα από τις βροχές (video)

ofiKi1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Ισόπαλη ματσάρα στην Νεάπολη

diaskepsi-monaxo
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη για την Ασφάλεια: Τα συμπεράσματα του τριημέρου στο Μόναχο – To MAGA… μένει, η Ευρώπη κρατά αποστάσεις από τον Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 20:58
200111
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Άγνωστοι έσπασαν τη μαρμάρινη πλάκα στο Μνημείο των 200 εκτελεσθέντων

gkelaouzos_2009_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αθωώθηκε δικαστικά ο Γκελαούζος για την υπόθεση ντόπινγκ

diasosi-skylou
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η δραματική διάσωση σκύλου από δύο άνδρες στην Αττάλεια – Υπερχείλισε φράγμα από τις βροχές (video)

1 / 3