Αφρικανική σκόνη: Η δορυφορική εικόνα του meteo – Ριπές ανέμου που ξεπερνούν τα 120 χλμ/ώρα

15.02.2026 17:17
skoni afrikaniki (1)

Υψηλές συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο Ρέθυμνο οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούσαν τα 460 μg/m³ στις 13:30.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι μέγιστες ημερήσιες ριπές ανέμου έχουν καταγραφεί στη Φινοκαλιά Λασιθίου (122 km/h), στον Εύδηλο Ικαρία (115 km/h) και στον Μόλυβο Λέσβου (109 km/h).

