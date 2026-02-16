Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Τα ερωτήματα από τις καταθέσεις του νυχτοφύλακα και των δύο «σκληρών» κατάδικων

Πολλά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας με πιστόλι του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, χτες το απόγευμα μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού.

Ο Παπαδάτος, κατηγορήθηκε από τον νυχτοφύλακα ότι μπήκε μέσα στο γραφείο του και αποπειράθηκε να τον σκοτώσει με όπλο και οι δύο κατάδικοι που βρίσκονταν στο γραφείο του, τον πυροβόλησαν για να τον αφήσουν νεκρό.

Η ιστορία αυτή που κατέθεσαν οι τρεις τους… μπάζει και τα ερωτήματα που ερευνούν οι Αρχές είναι πολλά.

Τα κυριότερα είναι το πώς πέρασε το όπλο στις φυλακές, που υποτίθεται ότι είναι από τις πλέον ασφαλείς, πώς και γιατί βρέθηκαν στο αρχιφυλακείο μαζί με τον αρχιφύλακα δύο κρατούμενοι που φέρονται από τους πλέον «σκληρούς» (ο ένας είναι αυτός που δολοφόνησε τον επιχειρηματία Τζον Μακρή και ο άλλος ο Αλκέτ Ριτζάι, γνωστός και από την κινηματογραφική απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού) και πως έφτασε στον ίδιο χώρο ο Παπαδάτος και μάλιστα οπλισμένος, όταν υποτίθεται ότι το γραφείο είναι ξεχωριστός χώρος και ασφαλισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο που συνέβη η ανθρωποκτονία δεν υπάρχουν κάμερες και οι αστυνομικοί προσπαθούν να βγάλουν άκρη από καταθέσεις και άλλες ανακριτικές μεθόδους.

Ο Έλληνας κρατούμενος που δολοφονήθηκε, εξέτιε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο

Σε ό,τι αφορά στο πως βρέθηκαν όλοι αυτοί στο αρχιφυλακείο, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συμβάν έγινε στις 18.45 το απόγευμα. Την ώρα εκείνη όλοι οι κρατούμενοι έπρεπε να βρίσκονται στα κελιά τους.

Για να φτάσει κάποιος, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Παπαδάτος, στο αρχιφυλακείο, έπρεπε να περάσει από τρεις δικλίδες ασφαλείας, δηλαδή τρεις πόρτες, τις οποίες μπορούν να ανοίξουν μόνο οι φύλακες. Αυτό σημαίνει, όπως λένε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ότι για να βρεθούν στο αρχειοφυλακείο τρεις βαρυποινίτες ο μόνος τρόπος είναι να τους έχει καλέσει ο αρχιφύλακας. Όλη αυτή η διαδρομή έχει και κάμερες, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., στον χώρο που έγινε το έγκλημα δεν υπάρχουν κάμερες.

Ο νυχτοφύλακας τελούσε υπό παραίτηση για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο αρχιφύλακας τελούσε υπό παραίτηση, καθώς του είχε ζητηθεί από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, για «πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του», αλλά δεν είχε ακόμα οριστεί ο αντικαταστάτης του.

Το συμβάν, πάντως, πέραν του ποινικού μέρους, έχει προβληματίσει έντονα την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς καταδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στις φυλακές.

Αυτό, ωστόσο, δεν είναι καινούργια διαπίστωση, γιατί, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, έχει ήδη εδώ και λίγο καιρό κινηθεί διαδικασία για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την ασφάλεια των φυλακών και ήδη έχει εγκριθεί κονδύλι 4.000.000 ευρώ, για αγορά μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων, για τους ελέγχους, προκειμένου να μην μπορούν να εισέρχονται στις φυλακές όπλα, διάφορα αντικείμενα και ναρκωτικά. Το θέμα βρίσκεται ήδη στη φάση του διαγωνισμού.

