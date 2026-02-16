«Κόπηκε» η δημοπρασία των φωτογραφιών από την εκτέλεση στην Καισαριανή στο eBay, που προκάλεσε σάλο αντιδράσεων στη χώρα μας.

Οι φωτογραφίες που είχαν βγει στο ψηφιακό «σφυρί» φαίνεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες και όπως προκύπτει αποσύρθηκαν από τον ίδιο τον πωλητή.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι συνέβη ή αν τελικά παρενέβη η ελληνική πολιτεία για να αποκτήσει το υλικό και να ελέγξει τη γνησιότητά του.

Μέχρι περίπου τις 10 το πρωί της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, η δημοπρασία ήταν ενεργή και οι φωτογραφίες της ιστορίας μας ήταν διαθέσιμες προς πώληση σε όποιον πλειοδοτούσε…

Και οι τιμές που είχαν ξεκινήσει από περίπου 36 ευρώ είχαν ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις τις 2.000 ευρώ, δίνοντας «τιμή» στην ανεκτίμητους Έλληνες ήρωες, που στάθηκαν με το κεφάλι ψηλά απέναντι στους Ναζί εκτελεστές τους.

