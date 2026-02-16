Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρές στο σπίτι τους εντοπίστηκαν δύο αδελφές 

Δύο αδελφές ηλικίας 66 και 68 ετών εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας – η μία ήταν κατάκοιτη, ενώ και η δεύτερη ήταν σχεδόν κατάκοιτη.

Η ειδοποίηση στις Αρχές έγινε από άτομα του περιβάλλοντός τους, με αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο.

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας μπήκαν στο διαμέρισμα με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και εντόπισαν τις δύο γυναίκες νεκρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ούτε αυτοκτονίας, ενώ όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια των θανάτων αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Καισαριανή: Οι διαδικασίες για τις ιστορικές φωτογραφίες και ο Βέλγος συλλέκτης που δηλώνει ανοιχτός σε «διάλογο»

Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: Τα κενά ασφαλείας και ο Βούλγαρος που έσωσε τον αρχιφύλακα

Ντάνα Έντεν: Σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα φέρεται να αντιμετώπιζε η ισραηλινή παραγωγός που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο