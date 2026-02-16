search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 16:26
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.02.2026 15:48

Ντάνα Έντεν: Σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα φέρεται να αντιμετώπιζε η ισραηλινή παραγωγός που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

16.02.2026 15:48
dana-eden_1602_1920-1080_new
credit: AP

Σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα φέρεται να αντιμετώπιζε η ισραηλινή παραγωγός, Ντάνα Έντεν, που βρέθηκε νεκρή χθες το βράδυ σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η 52χρονη -που βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν της σειράς «Τεχεράνη»- αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα τον τελευταίο καιρό για προσωπικά της ζητήματα, ενώ είχε αναζητήσει και βοήθεια.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, μία εβδομάδα πριν δώσει τέλος στη ζωή της η 52χρονη ήταν ενεργή στα social media, ανεβάζοντας κριτικές από τη σειρά, όπως και φωτογραφίες από τα σετ.

Τα στοιχεία δείχνουν αυτοκτονία

Η Έντεν δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για ώρες και ο αδελφός της πήγε να την βρει στο ξενοδοχείο που διέμενε, επί της οδού Λέκκα, κοντά στο Σύνταγμα. Εκεί, την εντόπισε νεκρή και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οταν έφτασαν εκεί, εντόπισαν συσκευασίες από χάπια τα οποία φαίνεται να είχε πάρει. Επίσης, εντόπισαν στο σώμα της σημάδια στον λαιμό, καθώς φαίνεται πως έκανε απόπειρα απαγχονισμού πριν πάρει τελικά τα χάπια.

Ωστόσο, η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, με την αστυνομία να αναφέρει ότι, βάσει στοιχείων και μαρτυριών, η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως αυτοκτονία.

Η διεθνής εταιρεία παραγωγής «Donna and Shula Productions» εξέδωσε ανακοίνωση, απορρίπτοντας οποιεσδήποτε «αβάσιμες» φήμες σχετικά με τον θάνατο της Έντεν. Αφορμή αποτέλεσαν ορισμένα ισραηλινά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για έρευνα της αστυνομίας σχετικά με το ενδεχόμενο η ισραηλινή παραγωγός να δολοφονήθηκε από πράκτορες του Ιράν, εξαιτίας της έντονης κριτικής που έχει δεχτεί η σειρά από ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

«Αυτή είναι μια στιγμή μεγάλης θλίψης για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους», ανέφερε.

«Η εταιρεία παραγωγής επιθυμεί να διευκρινίσει ότι οι φήμες περί εγκληματικής ενέργειας ή θανάτου που σχετίζεται με εθνικιστικά κίνητρα δεν είναι αληθείς και είναι αβάσιμες».

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 16:26
