Συναγερμός στη Σύρο για 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 8/7, στην περιοχή της Φάμπρικας στη Σύρο, μετά την πτώση ενός 72χρονου άνδρα σε πηγάδι, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.

Όπως σημειώνει το cyclades24.gr, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις της να σπεύδουν στο σημείο και να οργανώνουν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου.

Ο 72χρονος τελικά απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του και ελαφρά τραυματισμένος, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση ανάσυρσης τραυματία ηλικιωμένου, έπειτα από πτώση του σε πηγάδι, στην περιοχή Φάμπρικα της νήσου #Σύρου. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2026

Αμέσως μετά την ανάσυρσή του, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το πηγάδι ήταν ξερό και δεν χρησιμοποιούνταν, ωστόσο δεν φαίνεται να ήταν απολύτως σφραγισμένο, ώστε να αποτραπεί ένα ατύχημα.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Κινηματογραφική επιχείρηση της ΕΜΑΚ για να σωθεί γατάκι που έπεσε σε πηγάδι (Video)

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος συμμορίας που ανατίναζε ΑΤΜ στην επαρχία – Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση τους

Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν











