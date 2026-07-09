Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση λίγων ημερών … στο παρά πέντε για την υποβολή – Κατατέθηκαν 6,1 εκατ. μέχρι σήμερα 

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Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις, η κυβέρνηση και η ΑΑΔΕ φαίνεται ότι ετοιμάζονται να κάνουν αυτό που διαβεβαίωναν επί μήνες ότι δεν θα χρειαστεί: να δώσουν νέα παράταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της 15ης Ιουλίου κατά λίγες ημέρες, ύστερα από τις έντονες πιέσεις που ασκούν λογιστές, φοροτεχνικοί και επαγγελματικοί φορείς από όλη τη χώρα. Παρότι η διαδικασία εξελίχθηκε φέτος πιο ομαλά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, τα προβλήματα των τελευταίων εβδομάδων φαίνεται πως άλλαξαν τα δεδομένα.

Η ειρωνεία είναι ότι η παράταση εξετάζεται ενώ η υποβολή των δηλώσεων βρίσκεται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περίπου 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις, δηλαδή σχεδόν το 87% του συνόλου που αναμένεται να υποβληθεί φέτος. Ωστόσο, οι λογιστές υποστηρίζουν ότι οι δηλώσεις που απομένουν είναι συχνά οι πιο σύνθετες και απαιτούν περισσότερο χρόνο.

Το τελευταίο διάστημα οι επαγγελματίες του κλάδου καταγγέλλουν ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας σκοντάφτει σε μια σειρά από τεχνικές εκκρεμότητες. Ανάμεσά τους οι σημαντικές καθυστερήσεις στην ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA, που σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται έως και δύο ημέρες για να εμφανίσει τις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές και να ενημερώσει το έντυπο Ε3.

Πρόσθετο εμπόδιο αποτελεί η μη έκδοση των σημειωμάτων για το clawback και το rebate του 2025, γεγονός που δεν επιτρέπει σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας να κλείσουν τα βιβλία τους και να υποβάλουν οριστικά τις δηλώσεις τους.

Την ίδια στιγμή, οι εργασίες αναβάθμισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ δυσκολεύουν την έκδοση των βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών, δημιουργώντας ακόμη έναν πονοκέφαλο για λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις.

Στο αίτημα για παράταση προστέθηκε και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο ζητεί να δοθεί λίγος ακόμη χρόνος ώστε να αποφευχθούν λάθη που θα οδηγήσουν σε διορθωτικές δηλώσεις, πρόστιμα και περιττή γραφειοκρατία.

Εάν τελικά ληφθεί η απόφαση, η παράταση δεν αναμένεται να επηρεάσει την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Η πρώτη δόση εξακολουθεί να πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου, ενώ όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται την προβλεπόμενη έκπτωση.

Η παράταση θα συμπαρασύρει και τις τροποποιητικές δηλώσεις, δίνοντας στους φορολογουμένους περισσότερο χρόνο για να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις χωρίς την επιβολή προστίμων.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το 34,46% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον συνολικό φόρο να προσεγγίζει τα 3,95 δισ. ευρώ και τη μέση επιβάρυνση να ανέρχεται στα 1.909 ευρώ. Σχεδόν τρεις στις δέκα δηλώσεις είναι πιστωτικές, με μέση επιστροφή φόρου περίπου 310 ευρώ, ενώ περισσότερες από μία στις τρεις είναι μηδενικές.

Απομένει πλέον να φανεί αν η κυβέρνηση θα επιμείνει στην αρχική της θέση περί απαρέγκλιτης τήρησης του χρονοδιαγράμματος ή αν, για ακόμη μία χρονιά, οι τεχνικές δυσκολίες και οι πιέσεις της αγοράς θα οδηγήσουν σε νέα αλλαγή της προθεσμίας.

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