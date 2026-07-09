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ΜΟΥΣΙΚΗ

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09.07.2026 14:06

Aφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό: Τσανακλίδου – Νέγκα – Τριανταφυλλίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

09.07.2026 14:06
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Ο ΜΕΛΩΔΙΑ 99.2 επιστρέφει στον λόφο του Λυκαβηττού την Κυριακή 12 Ιουλίου, για ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον συνθέτη Γιάννη Σπανό, μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου, τη Γιώτα Νέγκα, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τις τρεις νέες φωνές Μαρία Αλαμανή, Λάμπρο Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου.

Η Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό έρχεται να τιμήσει τη μουσική ιδιοφυΐα που με τη ζωή και τη σχεδόν 60ετή καλλιτεχνική πορεία του, που πέρα από την εθιστική γλυκύτητα στις μελωδίες του έφερε κι έναν κοσμοπολίτικο αέρα στην ελληνική δισκογραφία.

Έχοντας, ήδη, γοητεύσει τη γαλλική μουσική σκηνή από τα χρόνια του στο Παρίσι, με την Μπριζίτ Μπαρντό και τη Ζουλιέτ Γκρεκό να ερμηνεύουν τα τραγούδια του, εμπνεύστηκε από τη γαλλική νουβέλ βαγκ και “βάφτισε” ως «Νέο Κύμα» το ιδιαίτερο και ατμοσφαιρικό ρεύμα των νέων καλλιτεχνών του 60 στην Ελλάδα.

Κινούμενος ανάμεσα στη μπαλάντα και το λαϊκό τραγούδι, ανάμεσα στους μεγάλους ποιητές και τις μπουάτ, ο Γιάννης Σπανός έζησε μια κινηματογραφική ζωή στο Παρίσι και στην Αθήνα παραμένοντας ωστόσο πάντα ο αθόρυβος και σεμνός νεαρός καλλιτέχνης από το Κιάτο Κορινθίας.

Στην Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό χωρούν μόνο κάποιες από τις αμέτρητες επιτυχίες του που ερμήνευσαν οι περισσότερες από τις σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού σε πρώτη εκτέλεση: «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», «Μια φορά θυμάμαι», «Κάτω από τη μαρκίζα», «Άνθρωποι μονάχοι», «Οδός Αριστοτέλους», «Στην Αλάνα», «Κίτρινη πόλη», «Άσπρα καράβια» «Έξοδος κινδύνου» «Ιδανικός κι ανάξιος εραστής», «Σπασμένο καράβι», «Αν μ’ αγαπάς», «Με πνίγει τούτη η σιωπή», « Φταίμε κι οι δυο», «Μια φορά μονάχα φτάνει», «Ρίξε στο κορμί μου», «Ναύτης βγήκε στη στεριά» και τόσα άλλα!

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσες μεγάλες φωνές ερμήνευσαν τα τραγούδια του: Αρλέτα, Καίτη Χωματά, Βίκυ Μοσχολιού, Σταμάτης Κόκοτας, Μαρινέλλα, Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μητροπάνος μεταξύ άλλων, και φυσικά η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία το βράδυ της 4ης Ιουνίου θα ερμηνεύσει ξανά για μας τα τραγούδια που της είχε εμπιστευθεί τότε ο μεγάλος συνθέτης σε 2 εμβληματικά άλμπουμ του: “Η Τάνια Τσανακλίδου Τραγουδά Γιάννη Σπανό” και “Της Βροχής και της Νύχτας”.

Ευγενής, άμεσος και ευαίσθητος, ο Γιάννης Σπανός ξεχώριζε πάντα για την μουσική του «δυτική» κατεύθυνση με βαθιά ελληνικότητα ενώ παρέμενε πάντα ο «ντροπαλός πιανίστας» με τη μοναδική προσαρμοστικότητα, υψηλή αισθητική και την ειλικρινή πεποίθηση πως ο «μουσικός» υπηρετεί χωρίς να βγαίνει πάνω από τους συνεργάτες του.

Ο Γιάννης Σπανός πέρα από ένας σπουδαίος συνθέτης, μουσικός και ενορχηστρωτής ήταν ένας σπουδαίος, γλυκός άνθρωπος που χάρισε στους Έλληνες τα διαχρονικά του μεγάλα τραγούδια.

Info:

H Κασέτα του Μελωδία 99.2 για τον Γιάννη Σπανό

  • Κυριακή 12 Ιουλίου 2026
  • Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τραγουδούν: Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης

Συμμετέχουν: Μαρία Αλαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου

  • Ώρα έναρξης: 21:00
  • Ενορχήστρωση – διεύθυνση ορχήστρας: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Παίζουν οι μουσικοί:

  • Σπύρος Παναγιωτόπουλος – τύμπανα
  • Κίτσος Παρασκευάς – μπάσο
  • Τάκης Φαραζής – πιάνο
  • Αλέξανδρος Μποτίνης – τσέλο
  • Ντίνος Χατζηιορδάνου – ακορντεόν
  • Γιώργος Θεοδωρόπουλος – πλήκτρα
  • Γιάννης Παπαζαχαριάκης – κιθάρες
  • Νίκος Σαμαράς – μπουζούκι, μαντολίνο, τρομπέτα

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