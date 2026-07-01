Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – Μαζί του η Παυλίνα Βουλγαράκη

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Μετά από τρεις συνεχόμενες sold out βραδιές στο Θέατρο Βράχων με 20.000 θεατές, ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
Τρεις βραδιές, ένα κατάμεστο θέατρο, τραγούδια που ακούστηκαν από χιλιάδες φωνές χωρίς να χρειάζονται συστάσεις.
Ο Μίλτος βρίσκεται σε μια στιγμή σπάνιας σκηνικής πληρότητας: Με 31 χρόνια δισκογραφίας πίσω του, με ρεπερτόριο που έχει περάσει πια στη συλλογική γλώσσα, με τον τρόπο ενός τραγουδοποιού που ξέρει να κρατά τη συναυλία ζωντανή από την πρώτη κουβέντα ως το τελευταίο τραγούδι.
Με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, τρυφερότητα και ειλικρίνειά του, ο Μίλτος έχει κατορθώσει οι συναυλίες του να είναι εμπειρίες γλυκιάς συνενοχής και κοινής μνήμης.
Στον Λυκαβηττό, με φόντο τη φωτισμένη Αθήνα, θα ακούσουμε τραγούδια από όλη τη μεγάλη διαδρομή του: τις «Κακές συνήθειες», τα «Παραμύθια», όσα «ζουν λαθραία», τα «Ξημερώματα», τις «Περσείδες», αλλά και παλιές και νέες ιστορίες.
Μαζί του στον Λυκαβηττό θα είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, μια τραγουδοποιός που τα τελευταία χρόνια -με τους δίσκους της της «Λαβύρινθοι», «Μωβ Καληνύχτες», «Λύκοι»– έχει διαμορφώσει μια καθαρά δική της γραφή στο ελληνικό τραγούδι.
Μετά την πρόσφατη δισκογραφική τους συνάντηση με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο «Κρυφά του Κόσμου» η συνεργασία τους συνεχίζεται στη σκηνή.
Μετά τον Βύρωνα, ο Λυκαβηττός παίρνει τη σκυτάλη. Μια μεγάλη συναυλία του Μίλτου στην καρδιά της Αθήνας.
Μαζί του επί σκηνής οι:
Τιμές Εισιτηρίων
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