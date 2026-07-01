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01.07.2026 12:00

Έπεσε η αυλαία στο Ηρώδειο – Το τελευταίο χειροκρότημα πριν ξεκινήσει η τριετής αναστήλωση

01.07.2026 12:00
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Με μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, το Ηρώδειο έκλεισε έναν ιστορικό κύκλο σχεδόν επτά δεκαετιών συνεχούς καλλιτεχνικής παρουσίας.

Ο Τζον Λέτζεντ χάρισε την τελευταία μουσική στιγμή στη σκηνή του, πριν το εκτεταμένο πρόγραμμα αναστήλωσης και αποκατάστασης που θα κρατήσει το εμβληματικό μνημείο κλειστό για τα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο να διασφαλιστεί η προστασία του για τις επόμενες γενιές.

Το βράδυ της Τρίτης (30/6), κάτω απο τον έναστρο αττικό ουρανό και ένα ολόγιομο φεγγάρι, ο Τζον Λέτζεντ ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδείου, μαγεύοντας με τις ερμηνείες του το κοινό που «πλημμύρισε» το εμβληματικό θέατρο στην τελευταία αυτή παράσταση, σε μια συναυλία που έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωσή της.

Με μια φωνή κρυστάλλινη και γεμάτη συναίσθημα, ο καλλιτέχνης ερμήνευσε κομμάτια όπως το «Ribbon in the sky» και το «All of me», σε μια μουσική αφήγηση όπου κάθε τραγούδι παρέπεμπε σε κάποια ιστορία της ζωής του.

Λίγο μετά τις 11το βράδυ, ο διάσημος μουσικός υποκλίθηκε στο κοινό, ενώ λίγα λεπτά αργότερα πολλοί από τους θεατές έβγαζαν αναμνηστικές φωτογραφίες από την τελευταία βραδιά λειτουργίας του Ηρωδείου.

Η χθεσινή δεν ήταν, ωστόσο, παρά μια μόνο από τις πολλές σπουδαίες μουσικές βραδιές που έχει ζήσει το Ηρώδειο στη μακρόχρονη διαδρομή του, με τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας να έχουν πατήσει στη σκηνή του.

Άλλωστε, για περισσότερα από 70 χρόνια, το Ηρώδειο δεν υπήρξε απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά μια από τις σημαντικότερες σκηνές του παγκόσμιου πολιτισμού, όπου η ιστορία συναντούσε τη μουσική, το θέατρο και τον χορό.

Αποτελώντας το απόλυτο σημείο αναφοράς του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες θεατές από όλο τον κόσμο γέμιζαν τις κερκίδες του για να παρακολουθήσουν παραστάσεις κάτω από τον φωτισμένο Ιερό Βράχο, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους πολιτισμού διεθνώς.

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