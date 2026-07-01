Πέθανε ο Victor Willis των Village People

Ο Βίκτορ Γουίλις, ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής των Village People και συνδημιουργός των επιτυχιών “YMCA”, “Macho Man” και “In the Navy” πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Βίκτορ Γουίλις, τραγουδιστή των Village People. Ο Βίκτορ απεβίωσε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2026 από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Παρακαλούμε να τηρηθεί η ιδιωτικότητα» αναφέρεται σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα των Village People στο Facebook.

Γιος Βαπτιστή ιεροκήρυκα, ο Γουίλις μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου καλλιέργησε τη φωνή του στην εκκλησία του πατέρα του. Αφού σπούδασε υποκριτική και χορό, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και εντάχθηκε στο Negro Ensemble Company, εμφανιζόμενος σε πολλά μιούζικαλ και θεατρικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής παραγωγής του Μπρόντγουεϊ «The Wiz» το 1976.

Η καριέρα του άλλαξε πορεία αφότου γνωρίστηκε με τον Γάλλο παραγωγό ντίσκο Ζακ Μοράλι, ο οποίος τον προσέγγισε με μια τολμηρή πρόταση: ότι ο Γουίλις θα ήταν επικεφαλής του νέου του άλμπουμ και θα το έκανε τεράστια επιτυχία. Ο Γουίλις συμφώνησε και το ντεμπούτο άλμπουμ των Village People κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1977. Μετά από μια εμφάνιση στο “American Bandstand” που προκάλεσε ζήτηση για μια ζωντανή εμφάνιση, ο Γουίλις και ο Μοράλι συγκέντρωσαν γύρω του μια πλήρη ομάδα ερμηνευτών – τους αρχετυπικούς χαρακτήρες με κοστούμια που θα γίνονταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύνολα στην ιστορία της ποπ.

Ο Γουίλις συνέχισε να συνυπογράφει όλα τα μεγαλύτερα single του συγκροτήματος. Το “YMCA“, που κυκλοφόρησε το 1978, έγινε η χαρακτηριστική τους επιτυχία, ακολουθούμενο από τα “In the Navy” και “Go West”. Το θεατρικό μείγμα ρυθμών ντίσκο και υπερμεγέθων αρρενωπών αρχέτυπων των Village People – αστυνομικός, καουμπόι, εργάτης οικοδομών – τους ώθησε στη mainstream παγκόσμια σκηνή.

Τον Μάρτιο του 2020, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου περιέγραψε το «YMCA» ως «αμερικανικό φαινόμενο» και πρόσθεσε το τραγούδι στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων. Την επόμενη χρονιά, το τραγούδι εισήχθη στην Αίθουσα της Δόξας των Grammy.

Ο Γουίλις αποχώρησε από τους Village People το 1980, καθώς το συγκρότημα προετοιμαζόταν για τη μουσική ταινία “Can’t Stop the Music”, αν και συνέβαλε στους στίχους δύο από τα τραγούδια τους. Αποχώρησε ξανά το 1983 μετά από μια σύντομη επιστροφή. Στα χρόνια που ακολούθησαν, πάλεψε με την κατάχρηση ουσιών πριν εισέλθει στην κλινική Betty Ford το 2007.

Τον Μάιο του 2012, ο Γουίλις κέρδισε μια ιστορική απόφαση στην πρώτη υπόθεση που εκδικάστηκε σχετικά με τον νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1976, ο οποίος επιτρέπει σε καλλιτέχνες και συγγραφείς να διεκδικήσουν το έργο τους. Το 2017, ο Γουίλις κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Χένρι Μπελόλο, επιχειρηματικό συνεργάτη του Μοράλι και επέστρεψε ως ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο που περιελάμβανε την κυκλοφορία του “A Village People Christmas” το 2018.

Ο Τραμπ και η «κατρακύλα»

Τα τελευταία χρόνια το συγκρότημα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της πολιτιστικής συζήτησης, εν μέρει εξαιτίας του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιεί τη μουσική τους στις συγκεντρώσεις του.

Ο Γουίλις και το συγκρότημα έδωσαν και συναυλία σε συγκέντρωση πριν από την ορκωμοσία του, όταν ο Τραμπ εξασφάλισε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

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