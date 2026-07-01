«Not Alone»: Οι Timothée Chalamet και Selena Gomez κατακτούν το διάστημα στο νέο trailer της Illumination (photos/video)

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας ταινίας κινουμένων σχεδίων επιστημονικής φαντασίας «Not Alone» από τις Illumination και Universal Pictures. Η ταινία, αποτελεί το ντεμπούτο του Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) στον κόσμο του animation, έχοντας στο πλευρό του, τη Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez).

Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, δανείζει τη φωνή του στον Joe, έναν «εσωστρεφή μηχανικό πυραύλων που ζει μια ήσυχη και μοναχική ζωή», ενώ η Γκόμεζ υποδύεται τη Fran, μια «λαμπρή αστροβοτανολόγο που αναπτύσσει τον πρώτο πύραυλο που λειτουργεί με φυτικά καύσιμα στον κόσμο».

Όπως αναφέρεται στη επίσημη σύνοψη, «όταν οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με σκοπό την εναρκτήρια εκτόξευση του επαναστατικού πυραύλου, υπάρχουν άμεσες σπίθες, αλλά κανένας από τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στον έρωτα».

Και προσθέτει: «Η ζωή γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη όταν τρεις εξωγήινοι, μικροσκοπικοί, άτακτοι και αξιολάτρευτοι, βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του Joe. Οι Dunk, Welly και Shirm βρίσκονται σε διαπλανητική καταδίωξη από έναν ζηλιάρη και ανίκανο αξιωματικό του νόμου ονόματι Zandro. Καθώς η τριάδα αναζητά τρόπο να επιστρέψει στον πλανήτη της, βάζει στο στόχαστρο τον πύραυλο της Fran ως το εισιτήριο για τη σωτηρία της».

credit: Universal Pictures

Τη σκηνοθεσία του «Not Alone» υπογράφει ο Ερίκ Γκιγιόν (Eric Guillon), ο επί σειρά ετών σχεδιαστής των θρυλικών franchise «Despicable Me» και «Minions» ενώνοντας τις δυνάμεις του με την Κλερ Ντόγκσον (Claire Dodgson) και τον Τζόναθαν Ντελ Βαλ (Jonathan Del Val).

Σύμφωνα με το World of Reel, το «Not Alone» αναμένεται στις αίθουσες στις 16 Απριλίου 2027.

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