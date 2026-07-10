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10.07.2026 20:58

Μουντιάλ 2026: Τα 1.414 λεπτά των «Ελλήνων» του Παγκοσμίου Κυπέλλου

10.07.2026 20:58
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Συνολικά 1.414 λεπτά συμμετοχής… κατέγραψαν οι 12+1 παίκτες, από την ελληνική Super League στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7) των 48 ομάδων σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, που βρίσκεται ήδη στην προημιτελική του φάση, χωρίς κανένας από αυτούς να συνεχίζει.

Τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής από όλους είχε ο αμυντικός -δεξιός μπακ- του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, που μέτρησε 388 λεπτά με το Μεξικό, ενώ ήταν ο μοναδικός που εκτός από το χρόνο κατέγραψε και μία ασίστ. Από αυτούς του 12+1, πέντε δεν είχαν κανένα λεπτό συμμετοχής.

Η ελληνική Super League 2025/26 «εκπροσωπήθηκε» από 12 «εκπροσώπους», με δύο από τους να αγωνίζονται στην ΑΕΛ που έχει υποβιβαστεί στην SL2 και τον Φραντζί Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ, αλλά μετά τον Ιανουάριο, αγωνίστηκε ως δανεικός με τη Ρίζεσπορ στην Τουρκία.

Όπως είναι γνωστό η εθνική μας δεν κατάφερε να προκριθεί στην κορυφαία διοργάνωση, για πρώτη φορά μετά το 2014 και το Μουντιάλ της Βραζιλίας, μένοντας τρίτη, πίσω από Σκωτία και Δανία στον 3ο προκριματικό όμιλο. Πριν από τη Βραζιλία, η Ελλάδα είχε συμμετάσχει στα Παγκόσμια Κύπελλο των ΗΠΑ το 1994 και της Νότιας Αφρικής το 2010.

Αυτός είναι ο χρόνος συμμετοχής-διακρίσεις των παικτών που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα την σεζόν 2025/26, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της FIFA :

Μεξικό

  • Ορμπελίν Πινέδα (AEK/ μέσος)                     45 λεπτά
  • Χόρχε Σάντσες (ΠΑΟΚ/αμυντικός)                  388 λεπτά- 1 Ασίστ

Μαρόκο

  • Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός/επιθετικός)        74 λεπτά

Γκάνα

  • Μπάμπα Ράχμαν (ΠΑΟΚ/αμυντικός)                    1 λεπτό

Ουρουγουάη

  • Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός/επιθετικός)       –

Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό

  • Σαμουέλ Μουτουσαμί (Ατρόμητος/μέσος)            360 λεπτά
  • Γκαέλ Κακουτά (ΑΕΛ/μέσος-SL2)                     –
  • Ντίλαν Μπατουμπινσίκα (ΑΕΛ/αμυντικός-SL2)         –

Ακτή Ελεφαντοστού

  • Αλμπάν Λαφόν (Παναθηναϊκός/τερματοφύλακας)        –

Ιράν

  • Μεχντί Ταρέμι (Ολυμπιακός/επιθετικός)           293 λεπτά

Ισημερινός

  • Κριστιάν Ραμίρες (Κηφισιά/τερματοφύλακας)         –
  • Κουρασάο
  • Γιούριν Αντόνισε (Κηφισιά/ επιθετικός)           85 λεπτά

Αϊτή

  • Φραντζί Πιερό (AEK-Ρίζεσπορ/επιθετικός)         168 λεπτά

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 21:39
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