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ΘΕΑΤΡΟ

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25.06.2026 13:20

«Δεσποινίς Μαργαρίτα» με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Πτι Παλαί

25.06.2026 13:20
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Ένα μοναδικό θεατρικό γεγονός, που αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο σημείο αναφοράς για την εγχώρια σκηνή, έρχεται τον Οκτώβριο 2026.

Ο πολυπράγμων και χαρισματικός σόουμαν Τάκης Ζαχαράτος επιστρέφει στη θεατρική σκηνή, αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς και απαιτητικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Το έργο κουβαλάει μια σπουδαία κληρονομιά, καθώς έχει ταυτιστεί ανεξίτηλα με την καθηλωτική ερμηνεία της Έλλης Λαμπέτη το 1975, σε μια ιστορική παράσταση που άφησε εποχή στο ελληνικό θέατρο.

Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ο κορυφαίος Έλληνας performer αναλαμβάνει έναν τέτοιο ρόλο, κάνοντας μια τεράστια καλλιτεχνική υπέρβαση.

Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ξεδιπλώσει όλο το ερμηνευτικό του μεγαλείο και θα δώσει ζωή στην ανατρεπτική προσωπικότητα της αυταρχικής δασκάλας «Δεσποινίδας Μαργαρίτας», προσφέροντας στο κοινό μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

  • Προπώληση: Εισιτήρια εδώ, more.com
  • Έναρξη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 για 20 μόνο παραστάσεις.

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