Υπόθεση Marfin: Νέος κύκλος ερευνών μετά από 16 χρόνια – Τι λέει επιζών στο topontiki.gr  για τις συλλήψεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μετά από σχεδόν 16 χρόνια, η υπόθεση της φονικής επίθεσης στη Marfin επιστρέφει στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ένα ανώνυμο email ενεργοποίησε εκ νέου τις διωκτικές Αρχές οι οποίες προχώρησαν σε συλλήψεις δύο υπόπτων και στην έκδοση εντάλματος για μία ακόμη γυναίκα αναζωπυρώνουν τις προσδοκίες ότι η Δικαιοσύνη ίσως πλησιάζει στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος που σημάδεψε τη χώρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν δύο 42χρονους άνδρες, ενώ στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται και μία 46χρονη γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για την περίπτωσή της αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διεθνούς δικαστικής συνεργασίας. Ο κ. Βαγγέλης Λαγουδάκος ήταν ένας από τους εργαζόμενους τότε της Marfin που έζησε λεπτό προς λεπτό τα όσα τραγικά συνέβησαν. Σχολιάζοντας στο topontiki.gr τις νέες εξελίξεις εμφανίστηκε επιφυλακτικός γιατί όπως λέει «και στο παρελθόν είχαμε κάποια άτομα που είχαν προσαχθεί και συλληφθεί αλλά στη συνέχεια δεν βρέθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία που να τους εμπλέκουν άμεσα με την υπόθεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σίγουρα εάν οι συλλήψεις οι τωρινές οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη και βρεθούν οι υπαίτιοι θα χαρώ πολύ. Αλλά προς το παρόν είμαστε σε αναμονή».

Καθοριστικό ρόλο στην επανενεργοποίηση της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε ένα ανώνυμο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο εστάλη προς το λεγόμενο «ελληνικό FBI». Σύμφωνα με πληροφορίες το email περιείχε συγκεκριμένες αναφορές σε τρία πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονταν ως εμπλεκόμενα στην επίθεση.

Η πληροφορία αυτή οδήγησε τις Αρχές στην επανεξέταση της δικογραφίας, η οποία μέχρι τότε είχε τεθεί στο αρχείο ως υπόθεση αγνώστων δραστών. Από τη νέα αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψαν οι πρόσφατες εξελίξεις με τις συλλήψεις και το ένταλμα. Η επίθεση σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, στο περιθώριο της μεγάλης διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας κατά των μέτρων λιτότητας. Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που εγκλώβισε εργαζόμενους στους επάνω ορόφους του κτιρίου.

Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση απασχόλησε επί σειρά ετών τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές, οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης δεν έχουν μέχρι σήμερα ταυτοποιηθεί, ενώ προηγούμενες ποινικές διώξεις δεν οδήγησαν σε καταδίκες λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Διαβάστε επίσης

Marfin: Τα στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, «δένουν» τους συλληφθέντες

Άργος: Πήραν νέα 24ωρη προθεσμία οι αστυνομικοί για τις 13 σφαίρες στον 20χρονο – Εφιαλτικές αποκαλύψεις, θυελλώδεις αντιδράσεις

Βάγια Νέστορα: Τα τρία «αποτυπώματα» που οδήγησαν στις συλλήψεις – Το σπίτι, οι παρακολουθήσεις και το… γειτονικό σπίτι