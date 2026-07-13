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13.07.2026 19:19

Συνεδριάζει στο Παρίσι η «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία – Τι θα πει ο Μητσοτάκης

13.07.2026 19:19
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Με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 Ευρωπαίων ηγετών πραγματοποιείται στο Παρίσι η συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά την άφιξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός από τον Εμανουέλ Μακρόν, με τους δύο ηγέτες να έχουν σύντομη συνομιλία πριν από την έναρξη των εργασιών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει εκ νέου τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, τονίζοντας την ανάγκη στενού συντονισμού των συμμάχων και διατήρησης της διατλαντικής συνεργασίας ως βασικών προϋποθέσεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ημέρες με έντονο συμβολισμό στη γαλλική πρωτεύουσα

Το πρόγραμμα των επόμενων δύο ημερών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς την Τρίτη, 14/7, η Γαλλία γιορτάζει την Ημέρα της Βαστίλης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει καλέσει 500 στρατιώτες από τις χώρες του συνασπισμού για την Ουκρανία, οι οποίοι θα ηγηθούν της καθιερωμένης στρατιωτικής παρέλασης, στέλνοντας μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας.

Ενόψει της εθνικής επετείου, ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις στην καθιερωμένη ομιλία του, δήλωσε: «Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπισθούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους, αν χρειαστεί».

Η σημερινή ημέρα θα ολοκληρωθεί με το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Το πρωί της Τρίτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αποδοθούν τιμές στις σημαίες όλων των χωρών που συμμετέχουν.

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