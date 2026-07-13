Τσίπρας από Λέσβο: Το νησί σήκωσε δυσανάλογο βάρος και χρειάζεται στήριξη, με σχέδιο ενίσχυσης της νησιωτικότητας

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Μήνυμα στήριξης της νησιωτικότητας έστειλε από τη Λέσβο, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

Σε συνάντησή του με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι δεν είναι τυχαίο πως επέλεξε τη Λέσβο για μία από τις πρώτες περιοδείες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μετά την ίδρυσή της.

Όπως είπε, πρόκειται για ένα νησί που τα προηγούμενα χρόνια δοκιμάστηκε έντονα, τόσο από την προσφυγική κρίση όσο και από τα διαχρονικά προβλήματα της νησιωτικότητας, ενώ σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπο με τις σοβαρές συνέπειες του αφθώδους πυρετού στην κτηνοτροφία.

«Ήρθαμε κυρίως για να ακούσουμε τους ανθρώπους της παραγωγής, να καταγράψουμε τα προβλήματά τους και να συμβάλουμε στην αναζήτηση λύσεων», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της νησιωτικότητας αλλά και ουσιαστικά κίνητρα αποκέντρωσης, ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν και να εργαστούν στην περιφέρεια.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προειδοποίησε ότι η χώρα συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο πληθυσμό στην Αθήνα, γεγονός που, όπως είπε, εντείνει τόσο το δημογραφικό πρόβλημα όσο και τις περιφερειακές ανισότητες.

«Εγκαινιάζονται σήμερα έργα που χρηματοδοτήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στη Λέσβο, σημειώνοντας ότι αρκετά από τα έργα που εγκαινιάζονται αυτές τις ημέρες είχαν ενταχθεί προς χρηματοδότηση κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την αποκατάσταση του Βαλιντέ Τζαμί, έργο προϋπολογισμού περίπου 1,2 εκατ. ευρώ που, όπως είπε, εντάχθηκε το 2018, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση παραλαμβάνει και εγκαινιάζει έργα που είχαν ήδη δρομολογηθεί.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι, παρά τις επενδύσεις που έχουν γίνει σε υποδομές, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.

«Υποδομές υπάρχουν, άνθρωποι δεν υπάρχουν για να τις λειτουργήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας ειδική αναφορά στις ελλείψεις προσωπικού στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, στα Κέντρα Υγείας, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Όπως υπογράμμισε, η αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται στην κατασκευή έργων, αλλά οφείλει να συνοδεύεται από πολιτικές που θα εξασφαλίζουν τη στελέχωσή τους.

Μουτζούρης: «Υποδεχόμαστε έναν πρώην πρωθυπουργό που θα διαδραματίσει ρόλο στα πολιτικά πράγματα»

Στις δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου καλωσόρισε τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια υποδέχεται «έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν άνθρωπο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας».

Ο κ. Μουτζούρης σημείωσε ότι σκοπεύει να του παρουσιάσει όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Βόρειο Αιγαίο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη γνωριμία τους από τα χρόνια του Πολυτεχνείου.

«Χαίρομαι που βρίσκω ακόμη μία φορά έναν παλιό μου φοιτητή, ο οποίος είχε διαπρέψει στο μάθημα που δίδασκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλωσορίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα στη Μυτιλήνη.

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της διαφοροποίησης των προβλημάτων μεταξύ των μεγάλων και των μικρών νησιών. Ο Κώστας Μουτζούρης επισήμανε ότι δεν αρκεί η γενική αναφορά στη νησιωτικότητα, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα για τη «μικρονησιωτικότητα», καθώς οι ανάγκες του Αγίου Ευστρατίου, των Ψαρών ή της Οινουσσών διαφέρουν σημαντικά από εκείνες μεγαλύτερων νησιών, όπως η Λέσβος ή η Ρόδος.

Οι αιχμές Τσίπρα για το μεταφορικό ισοδύναμο και τις καθυστερήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και στο μεταφορικό ισοδύναμο, χαρακτηρίζοντάς το ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν για τη νησιωτική Ελλάδα κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως σημείωσε, επρόκειτο για μια καινοτόμο πολιτική που σχεδιάστηκε και προωθήθηκε από τον αείμνηστο Νεκτάριο Σαντορινιό, με στόχο να εξισώσει το κόστος μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων στα νησιά με εκείνο της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ωστόσο, άσκησε έντονη κριτική για τις πολύχρονες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων, επισημαίνοντας ότι όταν μια επιχείρηση ή ένας παραγωγός αποζημιώνεται δύο ή τρία χρόνια αργότερα, η ουσία της μεταρρύθμισης ακυρώνεται.

Μάλιστα, συνέδεσε το ζήτημα με την κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου μετά τις απώλειες που προκάλεσε ο αφθώδης πυρετός, τονίζοντας ότι οι αποζημιώσεις έχουν πραγματική αξία μόνο όταν καταβάλλονται έγκαιρα, τη στιγμή που οι παραγωγοί τις έχουν ανάγκη και όχι χρόνια αργότερα.

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