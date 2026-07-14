Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ- Α/Κ Πύρνας

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, για εργασίες αποκατάστασης στην Άνω Διάβαση στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Πύρνας, θα ισχύουν:

Φάση Α: Αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 από τις 22:00 έως και τις 05:00 της επόμενης ημέρας, θα ισχύει στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, ολικός αποκλεισμός του αυτοκινητόδρομου από το 17,4ο χλμ. έως και το 18,5ο χλμ. Οι οδηγοί θα εξέρχονται στον Α/Κ Πύρνας και θα κατευθύνονται μέσω κατάλληλης σήμανσης για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Καλυφτάκη, από τη δεξιά παράπλευρη οδό.

Φάση Β: Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 από τις 22:00 έως και τις 05:00 της επόμενης ημέρας, θα ισχύει, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ολικός αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου από το 21,9ο χλμ. έως και το 19,2ο χλμ. Οι οδηγοί θα εξέρχονται στον Α/Κ Πύρνας και θα κατευθύνονται μέσω κατάλληλης σήμανσης για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Τατοΐου, από την αριστερή παράπλευρη οδό.

Φάση Γ: Με την ολοκλήρωση της Α φάσης θα τεθεί σε ισχύ, από 16/7 στις 05:00 έως και 1/9 στις 06:00, ταυτόχρονη στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας από το 18,54ο χλμ. έως και το 18,95ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Οι λωρίδες σε κυκλοφορία θα είναι 3.

Φάση Δ: Με την ολοκλήρωση της Β φάσης θα τεθεί σε ισχύ, από 17/7 στις 05:00 έως και 1/9 στις 05:00, ταυτόχρονη στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας από το 19,ο χλμ. έως το 18,59ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Οι λωρίδες σε κυκλοφορία θα είναι 3.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες των φάσεων Γ & Δ θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 22:00 έως και τις 06:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.