Το Skoda των 34.950 ευρώ που έχει πουλήσει σχεδόν 60.000 αυτοκίνητα σε έξι μήνες – Έχει 10 χρόνια εγγύηση

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Το νέο SUV της Skoda έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του Ομίλου Volkswagen, ξεπερνώντας μοντέλα με πολύ μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά.

Η πορεία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη μπορεί να μην είναι ίδια σε όλες τις αγορές, όμως ορισμένα νέα μοντέλα καταφέρνουν να ξεχωρίσουν από τους πρώτους κιόλας μήνες της κυκλοφορίας τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Skoda Elroq, το οποίο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέγραψε σχεδόν 60.000 παραδόσεις παγκοσμίως.

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