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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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14.07.2026 08:30

Δημοσκόπηση GPO: «Όχι» της πλειοψηφίας στη βοήθεια στην Ουκρανία, μοιρασμένοι οι πολίτες για την αύξηση των αμυντικών δαπανών

14.07.2026 08:30
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Φίλη η Γαλλία, εχθρός η Τουρκία, ούτε φίλη ούτε εχθρός η Ουάσινγκτον, όχι στην περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία: αυτή η εικόνα προκύπτει από το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το iefimerida.gr.

Κατ’ αρχάς, όσον αφορά στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, η πλειοψηφία των πολιτών (65,9%) τάσσεται κατά της παροχής επιπλέον στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο και μόλις το 28,1% τάσσεται υπέρ. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία συντάσσεται με την λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» που συνεδρίασε στο Παρίσι.

Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι πολίτες και για την αύξηση των εξοπλισμών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ (οι χώρες-μέλη της συμμαχίας έχουν συμφωνήσει σε αύξηση των άμεσων αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ, ενώ άλλο ένα 1,5% θα πηγαίνει σε επενδύσεις που σχετίζονται και με την άμυνα): το 47,3% τάσσεται υπέρ της αύξησης αυτής και το 47,6% κατά.

Τέλος, όσον αφορά στις αντιλήψεις των Ελλήνων για διάφορες χώρες (αν είναι φιλικές, εχθρικές ή ουδέτερες έναντι της χώρας μας), η Γαλλία θεωρείται καθαρός σύμμαχος, η Τουρκία αντιμετωπίζεται ως εχθρός και οι ΗΠΑ ως… ουδέτερη χώρα. Στις μη φιλικές χώρες συμπεριλαμβάνονται η Γερμανία, η Αλβανία και η Ρωσία, ενώ στους φίλους της Ελλάδας κατατάσσεται και το Ισραήλ.

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