«The Whisper Man»: Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το νέο ψυχολογικό θρίλερ με τον Robert De Niro (photos/video)

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Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix το πρώτο trailer της ταινίας «The Whisper Man», με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro), Μισέλ Μόναχαν (Michelle Monaghan) και Άνταμ Σκοτ (Adam Scott).

Το ψυχολογικό θρίλερ βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Άλεξ Νορθ (Alex North) το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και ήδη έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες παγκοσμίως.

Η ταινία ακολουθεί «έναν χήρο συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων ο οποίος, όταν ο οκτάχρονος γιος του πέφτει θύμα απαγωγής, αναζητά βοήθεια από τον αποξενωμένο πατέρα του, έναν συνταξιούχο πρώην αστυνομικό. Στην πορεία ωστόσο, ανακαλύπτει ότι η απαγωγή του παιδιού του συνδέεται άμεσα με μια παλιά υπόθεση ενός καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως “The Whisper Man”».

Ο Τζέιμς Άσκροφτ (James Ashcroft) υπογράφει την σκηνοθεσία πάνω στο σενάριο των Μπεν Τζέικομπι (Ben Jacoby) και Τσέις Πάλμερ (Chase Palmer).

Το καστ συμπληρώνουν οι Χάμις Λίνκλεϊτερ (Hamish Linklater), Όουεν Τιγκ (Owen Teague) και Γουίλ Μπριλ (Will Brill), σύμφωνα με το Deadline.

Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Άντονι και Τζο Ρούσο (Anthony & Joe Russo), Άντζελα Ρούσο-Ότστοτ (Angela Russo-Otstot), Μάικλ Ντίσκο (Michael Disco) και Κάσι Γουάιτινγκ (Kassee Whiting). Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 28 Αυγούστου.

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