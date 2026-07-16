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ΚΟΣΜΟΣ

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16.07.2026 08:18

Ουκρανία: 13 νεκροί και περίπου 50 τραυματίες μετά από ρωσικές επιθέσεις

16.07.2026 08:18
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Δύσκολη ήταν η χθεσινή μέρα για την Ουκρανία όπου 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και και άλλοι περίπου 50 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή, οι Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν καθημερινά πλήγματα η ισχύς των οποίων εντείνεται εδώ και μήνες, στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλούς άμαχους.

Σύμφωνα με καταμέτρηση υπηρεσιών του ΟΗΕο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος, ήταν ο δεύτερος πιο φονικός για τους αμάχους στην Ουκρανία, πίσω μόνο από τον Απρίλιο του 2022.

Στη Σούμι (βορειοανατολικά), τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έφηβος 16 ετών, εξαιτίας ρίψης ρωσικών βομβών «ολίσθησης», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, ο περιφερειάρχης στην περιοχή που γειτονεύει με τη Ρωσία.

Η περιφέρεια της Οδησσού (νοτιοδυτικά) έγινε στόχος πυραύλων και drones των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων για πέμπτη συναπτή ημέρα και στις επιδρομές σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ, γνωστοποίησε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

Μέσα στην ημέρα, οι τοπικές αρχές και οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν ακόμη λόγο για έναν νεκρό στην περιφέρεια Μικολάιφ (νότια), έναν νεκρό στην Κρεβί Ρι (ανατολικά) και δυο νεκρούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά)· αυτή η τελευταία ελέγχεται πλέον σχεδόν ολόκληρη από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια), ρωσικές επιδρομές σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν 122 drones, υποστηρίζοντας πως κατέρριψε τα 101, και δυο πυραύλους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την άλλη γνωστοποίησε ότι στοχοποίησε τα λιμάνια της Οδησσού, της Τσορνομόρσκ και της Ντνίπρο, «που χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Ανέφερε ακόμη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, εργοστασίων παραγωγής drones και πλοίων ανεφοδιασμού του στρατού.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν εξάλλου τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων μεταφοράς φορτίων στην Αζοφική θάλασσα, σημαντική θαλάσσια οδό για τα ρωσικά εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα καθώς και τον εφοδιασμό της προσαρτημένης στη Ρωσία από το 2014 χερσονήσου της Κριμαίας.

Οι επιθέσεις τους ώθησαν τη Μόσχα να αρχίσει να εξετάζει «εναλλακτικές οδούς μεταφοράς», ανέφερε προχθές Τρίτη το υπουργείο Γεωργίας.

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