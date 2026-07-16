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16.07.2026 14:36

Νησιά Φόκλαντ: Συνεχίζεται η ένταση Μπουένος Άιρες – Λονδίνου – Η Αργεντική κατηγορεί τη Βρετανία ότι έστειλε παράνομα πολεμικό πλοίο

16.07.2026 14:36
HMS_Medway_new
Via Royal Navy (https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2021/january/20/20210120-medway-year, OGL v1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99285402)
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  • Η Αργεντινή υπέβαλε επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία κατά της Βρετανίας για την παρουσία του πολεμικού πλοίου HMS Medway στα ανοιχτά των νησιών Φόκλαντ.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής κατήγγειλε το περιστατικό ως παράνομη στρατιωτική εισβολή και παραβίαση διμερών συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών.
  • Η Βρετανία απάντησε ότι η διέλευση του σκάφους ήταν σύμφωνη με το Δίκαιο του ΟΗΕ και αφορούσε υποστήριξη ερευνητικών επιχειρήσεων.
  • Οι εντάσεις εντάθηκαν περαιτέρω μετά την εμφάνιση πανό από Αργεντινούς ποδοσφαιριστές, με τη βρετανική κυβέρνηση να επιβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευσή της στα νησιά.

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Η ποδοσφαιρική «σύγκρουση» Αργεντινής – Αγγλίας για το Μουντιάλ φαίνεται ότι… πυροδότησε εκ νέου τα πάθη μεταξύ των δύο χωρών με επίκεντρο τα νησιά Φόκλαντ – Μαλβίνες νήσους, σύμφωνα με την Αργεντινή.

Έτσι, μετά τους παίκτες των «μπιανκοσελέστε» που σήκωσαν πανό που έγραφε ότι «οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες», το Μπουένος Άιρες αποφάσισε να… τραβήξει ακόμα περισσότερο το σχοινί, προβαίνοντας σε επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία κατά της Βρετανίας για την παρουσία ενός πολεμικού πλοίου στα ανοιχτά των νησιών Φόκλαντ, αμφισβητώντας εκ νέου την κυριότητα του εδάφους αυτού.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ της Αργεντινής κατήγγειλε επίσημα τη Βρετανία για «παράνομη στρατιωτική εισβολή», μετά το πέρασμα του περιπολικού πλοίου του Βασιλικού Ναυτικού HMS Medway κοντά στα νησιά. Σε διπλωματικό σημείωμα διαμαρτυρίας που υποβλήθηκε στην πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στο Μπουένος Άιρες, ο Αργεντινός υπουργός Εξωτερικών Πάμπλο Κιρνό δήλωσε ότι το πλοίο παραβίασε διμερείς συμφωνίες.

«Στη διπλωματία, το έργο δεν διαφημίζεται φωναχτά όπως τα γκολ, αλλά μας καθοδηγεί η ίδια πεποίθηση: η υπερηφάνεια του να είμαστε Αργεντινοί και η συνεχής υπεράσπιση των συμφερόντων μας», ανέφερε ο Κιρνό σε ανάρτησή του στο X, στην οποία δημοσίευσε την πλήρη επίσημη καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τον ημιτελικό.

Από την πλευρά της η Βρετανία δήλωσε ότι επρόκειτο για ένα σύντομο ατύχημα που συνέβη πριν από οκτώ ημέρες, καθώς το πλοίο επέστρεφε στα νησιά Φώκλαντ, όπου είναι η βάση του, τονίζοντας ότι η «αβλαβής διέλευση» του σκάφους κοντά στα νησιά ήταν απολύτως σύμφωνη με το Δίκαιο του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της υποστήριξης των βρετανικών ερευνητικών επιχειρήσεων στην Ανταρκτική.

Υπενθυμίζεται ότι το 1982 η χούντα της Αργεντινής με απόφαση του τότε ηγέτη της, ναύαρχου Λεοπόλντο Γκαλτιέρι, εισέβαλε στα νησιά Φόκλαντ που αποτελούν βρετανικό έδαφος. Τότε η Βρετανή πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία έβλεπε τη δημοτικότητά της να καταρρέει και να κινδυνεύει να χάσει τις επερχόμενες εκλογές, έστειλε αρμάδα του βρετανικού στόλου να ανακτήσει τα νησιά. Ακολούθησε αιματηρός πόλεμος (649 Αργεντίνοι στρατιώτες νεκροί, 255 Βρετανοί και τρεις άμαχοι) που διήρκεσε 74 μέρες και κατέληξε στην παράδοση της Αργεντινής και στον εκλογικό θρίαμβο της Θάτσερ.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, σχολιάζοντας το πανό που ύψωσαν οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές μετά την πρόκριση, δήλωσε ότι «το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Φόκλαντ σίγουρα είναι. Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και η δέσμευσή μας στα Φόκλαντ είναι ακλόνητη».

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 15:57
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