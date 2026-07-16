Εντοπίστηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα – Ξεκίνησαν ψεκασμοί, «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λένε οι αρχές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ειδικό συνεργείου του τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται στη Γλυφάδα, πραγματοποιώντας ψεκασμούς, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου.

Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν από τις 6:00 και γίνονται σε σημεία πέριξ της οδού Ζαμάνου στη Γλυφάδα και τις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης, με τις αρμόδιες Αρχές να τονίζουν ότι πραγματοποιούνται για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Σε κάθε σημείο όπου ολοκληρωνόταν ο ψεκασμός, το συνεργείο τοποθετούσε άμεσα προστατευτική κορδέλα και ενημερωτικό σημείωμα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», καλώντας τους περαστικούς να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες, όπως φυλλωσιές και λοιπά στοιχεία εντός του οριοθετημένου χώρου.

Η ενημέρωση προς τους κατοίκους

​​Η άμεση κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε μετά από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

​Για την έγκαιρη ενημέρωση της γειτονιάς, ο δήμος είχε προχωρήσει από την Τετάρτη σε θυροκολλήσεις σχετικών ανακοινώσεων στους δρόμους όπου ήταν προγραμματισμένο να περάσει το συνεργείο.

Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν εγκαίρως ώστε να λάβουν τα απαραίτητα οικιακά μέτρα ασφαλείας, όπως το να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια τους και να κρατήσουν τα κατοικίδια ζώα τους κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.

Τα συμπτώματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα (κυρίως άγρια) πτηνά. Οι άνθρωποι που μολύνονται δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή).

Στην πλειονότητά τους τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1%) εκδηλώνουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

Η μεγάλη ηλικία, η ανοσοκαταστολή και τα χρόνια υποκείμενα νοσήματα αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός και θα εμφανισθούν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.

Τα μέτρα προστασίας

Ως εκ τούτου, o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών:

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές).

Συγκεκριμένα:

Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια και λούκια.

Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Άτομα άνω των 50 ετών, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Περισσότερες πληροφορίες και επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

Διαβάστε επίσης

Μάρω Κοντού: Τα τελευταία λόγια στις φίλες της – «Λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε στα Καμένα Βούρλα»

Μηχανογραφικό 2026: Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή του

Kαιρός: Η Ιταλία «ψήνεται», εμείς απλώς… προθερμαινόμαστε – Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος!