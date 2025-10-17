Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ξεπερνά τα 30 εκατ. η περιουσία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ – Τι λέει η ανιψιά του

Την εμπλοκή άλλων δύο προσώπων στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Η περιουσία του, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ανιψιά του, ανέρχεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. «Ο θείος μου ξεκίνησε από το μηδέν δεν είχε ούτε λεφτά για εισιτήριο. Με τη δουλειά του και το μυαλό του έφτιαξε μια περιουσία που σήμερα ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν σκληρός, αυστηρός και πάντα ήθελε να γίνεται το δικό του», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Όποιος εξαρτιόταν από αυτόν, έπρεπε να του κάνει όλα τα χατίρια, αλλιώς μπορούσε να τον αφήσει ακόμη και χωρίς φαγητό. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η συμπεριφορά του πήγαζε από τη στέρηση που είχε υποστεί για να μπορέσει να φτιάξει αυτή τη μεγάλη περιουσία», συμπλήρωσε.

Ήταν αχώριστοι με τον επιστάτη

Η ανιψιά του 68χρονου μίλησε για στενή σχέση που διατηρούσε με τον επιστάτη. «Ο μόνος που άντεχε να σταθεί δίπλα του ήταν ο φίλος και βοηθός του, ο Βασίλης. Γνωρίστηκαν όταν ο θείος μου ήταν 36 χρονών σε ένα γάμο. Ο Βασίλης τότε ήταν χρήστης ουσιών. Τον πήρε μαζί του στη Φοινικούντα για δουλειές και από τότε ήταν αχώριστοι».

Το 70% των εισπράξεων πήγαινε στον επιστάτη

«Τον έντυνε, τον φρόντιζε, του αγόρασε αυτοκίνητο και μου είχε πει ότι στη διαθήκη του, ο Βασίλης θα έπαιρνε το μεγαλύτερο ποσοστό. Πιστεύω μάλιστα ότι το 70% της είσπραξης από το κάμπινγκ πήγαινε στον Βασίλη και την οικογένειά του. Ο Βασίλης δεν είχε καλή σχέση με τον ξάδερφό μου όμως, χωρίς να ξέρω τον λόγο και όταν ρωτούσα τον θείο μου, αν ήταν για τα κληρονομικά, μου έλεγε όχι», πρόσθεσε.

Η κλοπή και τα γράμματα

Η ανιψιά του 68χρονου υποστήριξε ότι πριν από τέσσερα χρόνια είχε κατηγορήσει τον ξάδελφο της για κλοπή. «Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια έγινε μια κλοπή περίπου 20.000 ευρώ στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει για τις καλοκαιρινές διακοπές το 2017, για ενάμιση μήνα για να μείνω και ενώ έλειπα για δέκα μέρες στην Αθήνα έγινε αυτή η κλοπή. Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει, ότι θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό», είπε.

«Τον φοβόταν πολύ τον ανιψιό του, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρόλα αυτά όμως, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι δύο τους είχαν έρθει ξανά κοντά. Επίσης, ο θείος μου δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τη μητέρα του ανιψιού», κατέληξε.

