Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από την Κεφαλονιά.

Το βίντεο ντοκουμέντο του MEGA δείχνει την λεκτική και σωματική επίθεση που δέχτηκε η 13χρονη από την 17χρονη και την παρέα της, η οποία βιντεοσκοπεί το περιστατικό.

Ωστόσο, η 17χρονη συνέχισε το bullying και τις απειλές με ηχητικά μηνύματα προς την 13χρονη.

«Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, ό,τι και να λες πήγαινε λέγε ό,τι θέλεις. Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω».

Όπως καταγγέλλει η μητέρα της 13χρονης, η κόρη της δέχεται συστηματική κακοποίηση εδώ και τρία χρόνια από την 17χρονη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 17χρονη, τους γονείς της καθώς και τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών που ήταν μπροστά στην επίθεση βιντεοσκοπώντας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

