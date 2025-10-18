search
Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

18.10.2025 11:40
ksylodarmos anilikh (1)

Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από την Κεφαλονιά.

Το βίντεο ντοκουμέντο του MEGA δείχνει την λεκτική και σωματική επίθεση που δέχτηκε η 13χρονη από την 17χρονη και την παρέα της, η οποία βιντεοσκοπεί το περιστατικό.

Ωστόσο, η 17χρονη συνέχισε το bullying και τις απειλές με ηχητικά μηνύματα προς την 13χρονη.

«Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, ό,τι και να λες πήγαινε λέγε ό,τι θέλεις. Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω».

Όπως καταγγέλλει η μητέρα της 13χρονης, η κόρη της δέχεται συστηματική κακοποίηση εδώ και τρία χρόνια από την 17χρονη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 17χρονη, τους γονείς της καθώς και τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών που ήταν μπροστά στην επίθεση βιντεοσκοπώντας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

liriki
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με την «Τζοκόντα» του Πονκιέλλι η επίσημη έναρξη της σεζόν για τη Λυρική

pania-karvelas-new
LIFESTYLE

«Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»: Η απάντηση της Πάνια για τις επισκέψεις στον Πάνο Ρούτσι

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

israel_omiroi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ισραηλινού ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς

savvopoulos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διονύσης Σαββόπουλος: Αισιόδοξα τα νέα για την υγεία του – Ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπευτική αγωγή

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

