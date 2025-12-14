search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 17:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.12.2025 16:36

OΛME: Συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου

14.12.2025 16:36
apergia-olme-new

Διαψεύδει η ΟΛΜΕ, τα όσα διακινούνται και την ήθελαν να μην έχει συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου για τον προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Διαβάστε επίσης:

Μπουρνάζι: Λιποθύμησε ανήλικος από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπαίδες στον υπεύθυνο του κλαμπ

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι 15 συλληφθέντες

Λάρισα: Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
salamina21
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια

agrotes_trakter_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα αιτήματα των αγροτών στον Μητσοτάκη: Επιστροφή των κλεμένων από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αποζημίωση για θανατωμένα ζώα

drastes-sydney
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι δράστες στο μακελειό του Σίδνεϊ: Ο 24χρονος δράστης και ο άγνωστος με το σακίδιο (video)

LEASING_41
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τελικά συμφέρει το Leasing; Οι όροι που πρέπει να προσέξεις πριν υπογράψεις

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Εξιχνιάστηκε κλοπή τιμαλφών και αρχαιοτήτων από μοναστήρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 17:53
salamina21
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια

agrotes_trakter_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα αιτήματα των αγροτών στον Μητσοτάκη: Επιστροφή των κλεμένων από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αποζημίωση για θανατωμένα ζώα

drastes-sydney
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι δράστες στο μακελειό του Σίδνεϊ: Ο 24χρονος δράστης και ο άγνωστος με το σακίδιο (video)

1 / 3