14.12.2025 16:27

Μπουρνάζι: Λιποθύμησε ανήλικος από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπαίδες στον υπεύθυνο του κλαμπ

14.12.2025 16:27
ekav-new
αρχείου

Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στη σχετική νομοθεσία, επιμένουν κάποιοι όχι μόνο να επιτρέπουν την είσοδο ανηλίκων σε νυχτερινά κέντρα αλλά και να τους προσφέρουν αλκοόλ, όπως ακριβώς συνέβη και στο Μπουρνάζι.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12), ένας 16χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα έχοντας λιποθυμήσει από την κατανάλωση αλκοόλ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο κλαμπ που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Παρασκευής στο Μπουρνάζι και προχώρησαν στην σύλληψη του 47χρονου προσωρινά υπευθύνου του καταστήματος για την παράβαση της σχετικής νομοθεσίας για προσφορά αλκοόλ σε ανήλικους αλλά και για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

