Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή-μποξέρ – Τον γρονθοκόπησε βίαια, έπεσε κάτω αιμόφυρτος και χτύπησε το κεφάλι του

Ένα απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από ασθενή στο νοσοκομείο Αιγίου κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, άτομο με παραβατικό παρελθόν, βρέθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, και γρονθοκόπησε άγρια, για άγνωστη αιτία, γιατρό.

«Μεγάλη τύχη που είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι άσχημα χτυπημένος», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Γιαννάκος.

Η καταγγελία για τον άγριο ξυλοδαρμού γιατρού από ασθενή

«Μου περιέγραψαν οι συνάδελφοι του νοσοκομείου Αιγίου πριν λίγο ένα φρικτό περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από παραβατικό άτομο. Ένα άτομο που μπαινοβγαίνει στη φυλακή, πήγε στα επείγοντα του νοσοκομείου στο ορθοπεδικό ιατρείο, κάτι του ξίνισε χωρίς καμία αιτία, και άρχισε να ρίχνει μπουνιές στο γιατρό.

»Από τις μπουνιές στο πρόσωπο, μέσα στα αίματα, έπεσε κάτω και πίσω και χτύπησε στο κεφάλι, ευτυχώς σε μη ζωτικά σημεία από ό,τι φαίνεται. Μεγάλη τύχη που είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι άσχημα χτυπημένος. Τώρα γίνεται εκτίμηση της κατάστασης.

»Αυτό το παραβατικό άτομο που είναι μποξέρ και τον ξέρει η αστυνομία με το μικρό του όνομα, μπαινοβγαίνει φυλακή, γιατί είναι έξω; Φυσικά το νοσοκομείο θα κάνει μήνυση, υπηρετούν σεκιουριτάδες, τι να κάνουν όμως με αυτόν που μπορεί να σκοτώσει για ψύλλου πήδημα;», ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες του tempo24 αναφέρουν ότι ο άνδρας αναζητείται για να συλληφθεί από την αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

