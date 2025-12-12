search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 23:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 22:19

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή-μποξέρ – Τον γρονθοκόπησε βίαια, έπεσε κάτω αιμόφυρτος και χτύπησε το κεφάλι του

12.12.2025 22:19
giatros2
pixabay

Ένα απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από ασθενή στο νοσοκομείο Αιγίου κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, άτομο με παραβατικό παρελθόν, βρέθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, και γρονθοκόπησε άγρια, για άγνωστη αιτία, γιατρό.  

«Μεγάλη τύχη που είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι άσχημα χτυπημένος», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Γιαννάκος.

Η καταγγελία για τον άγριο ξυλοδαρμού γιατρού από ασθενή

«Μου περιέγραψαν οι συνάδελφοι του νοσοκομείου Αιγίου πριν λίγο ένα φρικτό περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από παραβατικό άτομο. Ένα άτομο που μπαινοβγαίνει στη φυλακή, πήγε στα επείγοντα του νοσοκομείου στο ορθοπεδικό ιατρείο, κάτι του ξίνισε χωρίς καμία αιτία, και άρχισε να ρίχνει μπουνιές στο γιατρό.

»Από τις μπουνιές στο πρόσωπο, μέσα στα αίματα, έπεσε κάτω και πίσω και χτύπησε στο κεφάλι, ευτυχώς σε μη ζωτικά σημεία από ό,τι φαίνεται. Μεγάλη τύχη που είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι άσχημα χτυπημένος. Τώρα γίνεται εκτίμηση της κατάστασης.

»Αυτό το παραβατικό άτομο που είναι μποξέρ και τον ξέρει η αστυνομία με το μικρό του όνομα, μπαινοβγαίνει φυλακή, γιατί είναι έξω; Φυσικά το νοσοκομείο θα κάνει μήνυση, υπηρετούν σεκιουριτάδες, τι να κάνουν όμως με αυτόν που μπορεί να σκοτώσει για ψύλλου πήδημα;», ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες του tempo24 αναφέρουν ότι ο άνδρας αναζητείται για να συλληφθεί από την αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Διαβάστε επίσης:

Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες, με το βλέμμα στο πανελλαδικό συντονιστικό του Σαββάτου – «Δεν τρώμε σανό»

Αγρότες της Θήβας έφτασαν στις Αφίδνες και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια για να περνούν οι οδηγοί (Video)

«Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για 30 ημέρες», λέει η Ελεονώρα Ζουγανέλη για το δίπλωμα που της αφαιρέθηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν σε νέα κατάπαυση πυρός έπειτα από νέα παρέμβαση Τραμπ

osfp barca
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Αμυντική κατάρρευση στη Βαρκελώνη και δεύτερη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό, 98-85 η Μπαρτσελόνα

juventus
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tether: Μυθική πρόταση για την εξαγορά της Γιουβέντους και δέσμευση για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

feretro-agrotes-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου έβγαλαν στον δρόμο φέρετρο – «Η αγροτιά βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τον αφανισμό» (Photos)

marina kalamarias
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση μετά από ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 23:38
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν σε νέα κατάπαυση πυρός έπειτα από νέα παρέμβαση Τραμπ

osfp barca
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Αμυντική κατάρρευση στη Βαρκελώνη και δεύτερη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό, 98-85 η Μπαρτσελόνα

juventus
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tether: Μυθική πρόταση για την εξαγορά της Γιουβέντους και δέσμευση για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

1 / 3