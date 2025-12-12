search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 23:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 22:03

Αγρότες της Θήβας έφτασαν στις Αφίδνες και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια για να περνούν οι οδηγοί (Video)

12.12.2025 22:03
agrotes-afidnes

Στις Αφίδνες έφτασαν νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, 12/12, οι αγρότες της Θήβας, και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια προκειμένου να περνούν ελεύθερα οι οδηγοί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, οι αγρότες ανέφεραν ότι προχώρησαν στην κίνηση αυτή, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τους οδηγούς, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί από τα αγροτικά τους μπλόκα.

Σε ετοιμότητα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι οδηγοί, λόγω των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν τις παρακαμπτήριες οδούς, με αποτέλεσμα να κάνουν αρκετές ώρες παραπάνω για να φτάσουν στον προορισμό τους, αλλά και να ταλαιπωρούνται στην κίνηση.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών διαμηνύουν, πάντως, ότι τα μπλόκα δεν έχουν σκοπό να δυσκολέψουν τους οδηγούς και ότι προτίθενται να κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια μέχρι τις 10.30 μ.μ. απόψε.

Στο σημείο βρίσκονται σε ετοιμότητα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπεί κάποιο ατύχημα, αλλά και για να μην υπάρξει κάποιο αιφνιδιαστικό μπλόκο, ακριβώς έξω από την Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

«Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για 30 ημέρες», λέει η Ελεονώρα Ζουγανέλη για το δίπλωμα που της αφαιρέθηκε

Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα δεν θα ανοίξουν την Κυριακή 14/12

Πάτρα: Στο πλευρό των αγροτών οι οδηγοί ταξί – «Οφείλουμε να ενωθούμε και να αντιδράσουμε» (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
juventus
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tether: Μυθική πρόταση για την εξαγορά της Γιουβέντους και δέσμευση για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

feretro-agrotes-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου έβγαλαν στον δρόμο φέρετρο – «Η αγροτιά βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τον αφανισμό» (Photos)

marina kalamarias
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση μετά από ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής

sepolia
ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Κουκουλοφόρος σπάει τη βιτρίνα καταστήματος με καπάκι από φρεάτιο – Έκλεψε χρήματα και αναψυκτικά και τράπηκε σε φυγή (Video)

limani-thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένη οβίδα κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον 6ο προβλήτα του λιμανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 23:29
juventus
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tether: Μυθική πρόταση για την εξαγορά της Γιουβέντους και δέσμευση για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

feretro-agrotes-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου έβγαλαν στον δρόμο φέρετρο – «Η αγροτιά βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τον αφανισμό» (Photos)

marina kalamarias
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση μετά από ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής

1 / 3