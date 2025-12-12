Αγρότες της Θήβας έφτασαν στις Αφίδνες και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια για να περνούν οι οδηγοί (Video)

Στις Αφίδνες έφτασαν νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, 12/12, οι αγρότες της Θήβας, και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια προκειμένου να περνούν ελεύθερα οι οδηγοί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, οι αγρότες ανέφεραν ότι προχώρησαν στην κίνηση αυτή, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τους οδηγούς, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί από τα αγροτικά τους μπλόκα.

Σε ετοιμότητα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι οδηγοί, λόγω των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν τις παρακαμπτήριες οδούς, με αποτέλεσμα να κάνουν αρκετές ώρες παραπάνω για να φτάσουν στον προορισμό τους, αλλά και να ταλαιπωρούνται στην κίνηση.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών διαμηνύουν, πάντως, ότι τα μπλόκα δεν έχουν σκοπό να δυσκολέψουν τους οδηγούς και ότι προτίθενται να κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια μέχρι τις 10.30 μ.μ. απόψε.

Στο σημείο βρίσκονται σε ετοιμότητα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπεί κάποιο ατύχημα, αλλά και για να μην υπάρξει κάποιο αιφνιδιαστικό μπλόκο, ακριβώς έξω από την Αθήνα.

