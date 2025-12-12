search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025 21:18

Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα δεν θα ανοίξουν την Κυριακή 14/12

12.12.2025 21:18
Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.

Όπως προβλέπεται, τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο, από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Παράλληλα, θα είναι ανοιχτά τις επόμενες τρεις Κυριακές, δηλαδή στις 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου 2025.

Ποια καταστήματα θα είναι κλειστά την Κυριακή 14/12

Ωστόσο, οι κρεοπώλες έχουν ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν κλειστοί σε αλληλεγγύη στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. «Ως Κρεοπώλες γνωρίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας, στου οποίου το άρμα είμαστε συνδεδεμένοι ως ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα διατροφής με τον καταναλωτή, όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών και διογκώνει το κόστος επιβίωσης για όλους αγνοώντας παντελώς πως συναποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι μόνο το ποιοτικά καλό κρέας αλλά και κάθε προϊόν» σημειώνει η ΠΟΚΚ.

«Καλούμε, λοιπόν, όλα τα σωματεία – ενώσεις – μέλη της ΠΟΚΚ να συμμετέχουν εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους με το κλείσιμο των καταστημάτων μας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στα πλαίσια της έναρξης του Εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025» καταλήγει.

Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα

  • Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
  • Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
  • Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Πώς πληρώνεται η εργασία την Κυριακή

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024 οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75%. Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική. Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.

1 / 3