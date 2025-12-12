search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025
12.12.2025

Πάτρα: Στο πλευρό των αγροτών οι οδηγοί ταξί – «Οφείλουμε να ενωθούμε και να αντιδράσουμε» (Photos/Video)

12.12.2025 21:11
taxi-eksot

Αυτοκινητοπορεία, με κατάληξη το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας, στην περιμετρική οδό της Πάτρας, πραγματοποίησαν την Παρασκευή, 12/12, περισσότερα από 100 ταξί, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Το σωματείο ιδιοκτητών ταξί Πατρών και περιχώρων είχε εκδώσει την εξής ανακοίνωση:

«Συνάδελφοι σας καλούμε να συμμετέχετε με τα οχήματά σας σε συγκέντρωση που θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο την Παρασκευή 12/12/2025 ώρα 7 το απόγευμα, όπου θα ακολουθήσει αυτοκινητοπομπή στο μπλόκο των αγροτών στον κόμβο της Εγλυκάδας – Μεγάλη Περιμετρική – προκειμένου να εκφράσουμε ως επαγγελματικός κλάδος την συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα των κτηνοτρόφων και των αγροτών.

Συνάδελφοι, η ενότητα των κοινωνικών ομάδων κρίνεται απαραίτητη. Οφείλουμε να ενωθούμε και να αντιδράσουμε στις προκλήσεις που δεχόμαστε από την Πολιτεία.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Σίδερης Γεώργιος, Ο Γεν. Γραμματέας Μαρτζάκλης Γεώργιος».

