ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 22:40
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.12.2025 20:37

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν οι συνοριακοί σταθμοί – Από τις 22:00 η διέλευση και στο τελωνείο των Ευζώνων

14.12.2025 20:37
agrotes-mploko

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε συνοριακούς σταθμούς και σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας, διακόπτοντας κατά διαστήματα την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σε εξέλιξη είναι οι γενικές συνελεύσεις των οργανώσεών τους και όπως διαμηνύουν η περαιτέρω στάση τους θα καθοριστεί από τις απαντήσεις που θα λάβουν στα αιτήματα που έθεσαν προς τον πρωθυπουργό.

Στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδα- Βόρειας Μακεδονίας, αυτή την ώρα δεν γίνεται διέλευση των οχημάτων και ο αποκλεισμός αναμένεται να αρθεί μετά τις 10 το βράδυ, ώστε να υπάρξει κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Στον συνοριακό σταθμό της Νίκης, όπου οι αγρότες κατά διαστήματα δεν επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών, αυτή την ώρα το μπλόκο είναι ανοιχτό.

Κανονικά γίνεται αυτή την ώρα η διέλευση των οχημάτων από τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας- Βουλγαρίας, όπως και από τον συνοριακό σταθμό της Εξοχής.

Εξάλλου, στα διόδια Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ άνοιξε μετά τις 6 το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ανοιχτός παραμένει ο δρόμος στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη.

