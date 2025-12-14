Σοκ στο Αίγιο: Πέθανε ο 43χρονος που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο την Παρασκευή

Σοκαριστική η κατάληξη του επεισοδίου που έλαβε χώρα την Παρασκευή το πρωί στο Νοσοκομείο Αιγίου!

Ο 43χρονος Αιγιώτης Περικλής Νικολάου που χτύπησε με γροθιά τον ορθοπεδικό γιατρό Παναγιώτη Σαμαρά και έφυγε για να μη συλληφθεί, εξέπνευσε Κυριακή απόγευμα εντελώς αναπάντεχα.

Ο 43χρονος, εμφανώς καταβεβλημένος και με έντονους πόνους, επέστρεψε στο Νοσοκομείο Αιγίου συνοδευόμενος από τον αδελφό του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος (που είχε στην πλάτη του καταδικαστικές αποφάσεις ενώ είχε εκτίσει ποινή και στη φυλακή) προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σήμερα, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή. Ο άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αιγίου, χωρίς να είναι ακόμα γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Έχει ήδη ζητηθεί παρέμβαση της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας!

